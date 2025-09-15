باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که روز سه‌شنبه میزبان یک جلسه فوری در مورد حمله هوایی اسرائیل به رهبران حماس در قطر خواهد بود.

این شورا روز دوشنبه اعلام کرد که این جلسه پس از دریافت دو درخواست رسمی، یکی از پاکستان به نمایندگی از کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی و دیگری از کویت به نمایندگی از شورای همکاری کشور‌های عربی خلیج فارس تشکیل خواهد شد.

شورای سازمان ملل متحد اعلام کرد که دهمین جلسه فوری آن از زمان تأسیس در سال ۲۰۰۶، «به بحث در مورد تجاوز نظامی اخیر انجام شده توسط اسرائیل علیه دولت قطر در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵» خواهد پرداخت.

اسرائیل هفته گذشته رهبران حماس را در حملاتی به پایتخت قطر هدف قرار داد و پنج عضو حماس و یک افسر امنیتی قطری را به شهادت رساند.

این حمله محکومیت گسترده بین‌المللی از جمله از سوی کشور‌های خلیج فارس متحد با ایالات متحده، حامی اصلی اسرائیل، را به دنبال داشت.

منبع: خبرگزاری فرانسه