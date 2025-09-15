معاون وزیر جهاد گفت: بنابر آمار تولید موز در کشور از ۱۷۰ هزار تن به ۳۴۰ هزار تن رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در افتتاحیه هشتمین‌نمایشگاه کشاورزی آیفارم گفت: در هشتمین نمایشگاه کشاورزی آیفارم فناوری‌های جدیدی به نمایش درآمده که فرصتی است تا فاصله بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کاهش یابد و همواره برگزاری نمایشگاه فرصتی مغتنمی برای آموزش، تحقیق و پژوهش است و این مباحث را در حوزه کشاورزی پررنگ می‌کند.

وی با بیان اینکه امسال کشور شرایط سختی را پشت‌سر می‌گذارد، افزود: میزان بارش نسبت به سنوات گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته و بحران آب در کنار قطع برق چاه‌های کشاورزی که در برخی استان‌ها به ۹ ساعت هم می‌رسید چالش‌ها را در این حوزه مضاعف کرده است.

برومندی ادامه داد: با تمام این مشکلات، امسال رشد ۵.۶ درصدی در حوزه کشاورزی ثبت شد و این حوزه تنها بخشی بود که توانست اهداف برنامه هفتم پیشرفت را محقق کند.

وی از رشد ۶ درصدی تولید بخش باغبانی خبر داد و گفت: تراز تجاری نسبت به گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار مثبت شد ، براین اساس از ۸ میلیارد دلار درآمد ارزی بخش کشاورزی ۴.۳ میلیارد دلار مربوط به محصولات باغبانی بوده است.

این مسئول دولتی به موضوع صادرات پسته اشاره کرد و گفت: طی دو دهه قبل اتحادیه اروپا در خصوص پسته ایران ملاحظاتی داشت که منجر به توقف صادرات شد. در آن زمان ۱۰۰ هزار تن پسته از کشور به این اتحادیه صادر می‌شد که با شرایط جدید به کمتر از ۱۰ هزار تن رسید.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: طی یک سال اخیر با رایزنی‌های انجام شده و دیپلماسی غذایی نه تنها صادرات این محصول تداوم یافت بلکه از کیفیت آن نیز تقدیر شد.

وی با اشاره به ارزآوری ۱.۷ میلیارد دلاری پسته در یک سال گذشته، افزود: پیش‌بینی می‌شود این عدد امسال آمار بالاتری داشته باشد.

برومندی با اشاره فه آغاز تولید موز در کشور  گفت: سالانه ۶۲۲ هزار تن موز به ارزش ۷۰۰ هزار میلیون دلار وارد کشور می‌شود که تلاش شد در استان سیستان و بلوچستان با کاشت درخت موز این محصول در داخل تولید شود. گفتنی است تولید موز در کشور از ۱۷۰ هزار تن به ۳۴۰ هزار تن رسیده است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش‌بینی شده تا ۳ سال آینده ۸۰ درصد موز مورد نیاز داخل در کشور تولید شود.

