وزیر علوم با تأکید بر اینکه تغییر در برنامه‌های آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی ضرورتی انکارناپذیر است، گفت:اصلاحات باید بر مبنای رویکردی علمی، عملیاتی و مبتنی بر واقعیت آموزشی صورت گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ۹۷۶ شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد و طی آن دو دستور مهم در حوزه آموزش عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلسه ۹۷۶ شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با حضور سیمایی، وزیر علوم و تنی چند از مسئولان آموزش عالی کشور برگزار شد، در بخش نخست جلسه، موضوع «مدیریت سنوات آموزشی در تحصیلات تکمیلی» در دستور کار قرار گرفت.

قاضی‌نوری، رئیس مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، گزارشی کارشناسی در این زمینه ارائه داد و ضمن تبیین دلایل افزایش سنوات دانشجویان در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری، چهار پیشنهاد کاربردی برای بهبود روند موجود مطرح کرد. اعضای شورا نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره ابعاد مختلف این موضوع بیان داشتند.

در جمع‌بندی مباحث مقرر شد کارگروه تخصصی سنوات آموزشی در معاونت آموزشی، پیشنهاد‌های ارائه‌شده را از منظر علمی، اجرایی و سیاستی بررسی کرده و پس از جمع‌بندی، نتیجه در جلسه آینده شورای عالی برنامه‌ریزی ارائه شود.

وزیر علوم در این بخش با تأکید بر اینکه تغییر در برنامه‌های آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی ضرورتی انکارناپذیر است، خاطرنشان کرد: اصلاحات باید بر مبنای رویکردی علمی، عملیاتی و مبتنی بر واقعیت‌های آموزشی کشور و آینده آموزش عالی در دنیا انجام گیرد.

در ادامه جلسه و در دستور دوم، موضوع «تشکیل کارگروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی آموزشی» مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورا بر ضرورت بازنگری در ساختار کارگروه‌های تخصصی تأکید کردند و مقرر شد این کارگروه‌ها با ترکیبی متوازن از اعضای منتخب و افراد دارای تجربه پیشین در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های وزارت تشکیل شوند.

همچنین برای تقویت کارآمدی و افزایش پیوند دانشگاه با نیاز‌های واقعی کشور، حضور متخصصان جامعه و صنعت نیز در ترکیب اعضا پیش‌بینی شد. این موضوع با رأی مثبت اعضای شورا به تصویب رسید و مقرر شد شیوه‌نامه نهایی، تشکیل و فعالیت این کارگروه‌ها تدوین و برای اجرا ابلاغ شود.

منبع: وزارت علوم

برچسب ها: وزیر علوم ، تحصیلات تکمیلی
