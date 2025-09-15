باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - حسن عباسی زاده در آیین اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی با قدردانی از تمام دستاندرکاران اجرای این طرح بهویژه شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: این طرح یکی از طرحهای دوازدهگانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای بهینهسازی مصرف انرژی بود و طرحهای بسیار ارزشمندی در این زمینه طراحی شد.
وی با اشاره به اینکه دو سرمایهگذار اصلی این طرح شرکتهای پتروشیمی زاگرس و پردیس بودند، افزود: این شرکتها با وجود تردید برای ورود، با اعتماد به شرکت ملی گاز ایران در این طرح مشارکت کردند. خوشبختانه تخصیص گاز از همان روز اول انجام شد و ما نیز تلاش کردیم اقتصاد پروژه برقرار باشد.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در مسیر توسعه قرار دارد، گفت: در آغاز برنامه هفتم قرار داریم و ظرفیت صنعت پتروشیمی از حدود ۹۶.۶ میلیون تن کنونی به ۱۳۱.۵ میلیون تن تا پایان برنامه میرسد.
عباسزاده با اعلام اینکه ابتدای برنامه هفتم توسعه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب در روز ظرفیت دریافت گاز برای خوراک و ۶۰ میلیون مترمکعب ظرفیت دریافت گاز برای سوخت صنعت پتروشیمی بوده است، افزود: در پایان برنامه هفتم توسعه این ظرفیت به ۸۰ میلیون مترمکعب گاز برای خوراک و ۸۰ میلیون مترمکعب برای سوخت صنعت پتروشیمی افزایش مییابد، یعنی درمجموع به ۱۶۰ میلیون مترمکعب گاز نیاز است.
وی با اشاره به اینکه هماکنون حدود ۲۲ درصد ظرفیت صنعت پتروشیمی بلااستفاده مانده که عمده دلیل آن کمبود خوراک است، تصریح کرد: این ظرفیت معادل ۱۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری میشود که غیرفعال مانده است.
سرمایهگذاری پتروشیمیها در بالادست
معاون وزیر نفت به راهکارهای تأمین خوراک و تشکیل کمیته ویژه از ابتدای دولت چهاردهم در این شرکت اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، اگر شرکتهای پتروشیمی در صنایع بالادستی سرمایهگذاری کنند، تمام گاز به آنها تعلق میگیرد. بر اساس این مصوبه نخستین قرارداد بخش خصوصی در توسعه میدانهای گازی بهزودی تنفیذ میشود.
عباسزاده جمعآوری مشعلهای گاز را از دیگر راهکارهای تأمین خوراک صنعت پتروشیمی دانست و اظهار کرد: تاکنون ۱۰ مشعل از سوی بیدبلند خلیج فارس در شرق کارون، همچنین تعدادی مشعل نیز با راهاندازی انجیال ۳۱۰۰ خاموش شده و این روند ادامه دارد و تا پایان امسال ۲۱ میلیون مترمکعب گاز از محل جمعآوری گاز مشعلها به چرخه تولید بازمیگردد.
وی راهکار دیگر را بهینهسازی، تغییر رفتار و فرهنگسازی مصرف انرژی بیان و تأکید کرد: مردم میتوانند با صرفهجویی در مصرف، زمینه استفاده از گاز در صنایع ارزشآفرین مثل پتروشیمی و فولاد را فراهم کنند.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به انرژیهای تجدیدپذیر گفت: برنامههایی در حوزه نیروگاههای بادی و خورشیدی در صنعت پتروشیمی آغاز شده است. امسال ۱۰۰ مگاوات برق از نیروگاههای تجدیدپذیر از سوی پتروشیمیها تولید شد. در سیستان و بلوچستان نیز نصب توربینهای بادی در حال انجام است که میتواند انرژی پایدار را فراهم کند.
عباسزاده به جایگاه بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: هماکنون حدود ۱۵ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار بخش خصوصی واقعی است و امیدواریم این سهم در پایان برنامه هفتم افزایش یابد. بخش خصوصی واقعی پروژهها را سریع و با هزینه کمتر اجرا میکند و در بازارهای جهانی موفقیتهای بزرگی دارد.
وی درباره مسئولیتهای اجتماعی گفت: رئیسجمهوری تکلیف کردند که صنعت پتروشیمی در حوزه مسئولیت اجتماعی بر مدارس متمرکز شود. مذاکراتی شده و تمرکز اصلی بر اتصال مدارس به شبکههای آموزشی و ارتباطی خواهد بود.