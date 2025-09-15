باشگاه خبرنگاران جوان ـ ابوالفضل حاجتمند گفت: سیمافیلم پس از بررسی متن، این کار را به من سپرد. مسئولان مرکز سیمافیلم معتقد بودند که استان سیستان و بلوچستان با فرهنگ و تاریخ غنی‌اش بستر مناسبی برای روایت چنین داستانی است، پس ما هم تلاش کردیم تصویر واقعی و محترمانه‌ای از مردم این خطه ارائه کنیم.

وی در توضیح بزرگ‌ترین مشکل تولید سریال تصریح کرد: شرایط جغرافیایی و اجرایی منطقه سختی‌های خودش را داشت؛ اما از نگاه من مهم‌ترین چالش این بود که مسئولیت سنگین فرهنگی کار را درست انجام بدهیم؛ یعنی قصه را با احترام به مردم و دور از هرگونه نگاه کلیشه‌ای بسازیم. این موضوع برای ما بسیار مهم بود، پس در مرحله تولید و پیش‌تولید تحقیقات میدانی را انجام دادیم، با مردم نشستیم و از مشاوران محلی کمک گرفتیم تا هیچ تصویر غیرواقعی یا تحریف‌شده‌ای وارد کار نشود.

این تهیه‌کننده در توضیح چرایی استفاده از بازیگران بومی‌گفت: یکی از تصمیم‌های جدی ما استفاده از بازیگران بومی‌بود. این انتخاب هم به باورپذیری کار کمک کرد و هم فرصتی شد برای معرفی استعداد‌های تازه منطقه. در کنار بازیگران حرفه‌ای، این ترکیب به سریال، رنگ‌وبویی واقعی داد. قصه بر اساس تخیّل نویسنده ساخته شده است، اما ریشه در واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی منطقه دارد. به همین دلیل مخاطب هنگام تماشای آن حس می‌کند با روایتی نزدیک به زندگی واقعی روبه‌روست. هسته اصلی داستان حول خانواده، هویت و امید شکل گرفته است. تلاش کردیم نشان بدهیم که حتی در دل سختی‌ها پیوند‌های خانوادگی و فرهنگی می‌تواند منبع قدرت و ادامه زندگی باشد.

حاجتمند تصریح کرد: با وجود سختی‌های طبیعی و اجرایی، تولید با همدلی گروهی و توان بالایی پیش رفت. تدوین هم بر اساس حفظ ضرباهنگ قصه و فضای بومی‌کار اجرا شد تا بیننده درگیر داستان بماند و همراه شخصیت‌ها حرکت کند. بزرگ‌ترین پشتوانه ما سیمافیلم بود که این طرح را در اختیارم گذاشت و تا پایان کار پشتیبان ما بود. در کنار آن، همکاری نهاد‌های محلی استان و معتمدان منطقه هم نقشی پررنگ در تسهیل روند تولید داشت. این تهیه‌کننده افزود: امید من این است که مخاطبان بعد از تماشای سریال نگاهی واقعی‌تر و صمیمانه‌تر به مردم سیستان و بلوچستان پیدا و البته قصه را به‌عنوان یک درام انسانی دنبال کنند، نه فقط یک اثر منطقه‌ای. هدف اصلی این بود که تصویری درست و انسانی از مردم یک خطه مهم کشور ارائه شود و نگاه‌های کلیشه‌ای کنار برود. ما خواستیم نشان بدهیم هر گوشه از ایران قصه‌های ارزشمند خودش را دارد.

حاجتمند در پاسخ به این سؤال که ساخت «بادار» چه چشم‌اندازی برای تولید آثار بومی دیگر ایجاد می‌کند، عنوان کرد: معتقدم «بادار» می‌تواند آغاز راهی برای توجه جدی‌تر به روایت‌های بومی‌باشد. اگر این تجربه موفق شود، راه برای ساخت آثار مشابه در دیگر استان‌ها باز می‌شود و این یعنی تنوع فرهنگی ایران بیش‌ازپیش در قاب تلویزیون دیده خواهد شد.

منبع: روابط عمومی رسانه ملی