تهیه‌کننده سریال «بادار» درباره ایده ساخت این قصه و چرایی انتخاب استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان جغرافیای مرکزی داستان عنوان کرد: فکر و طرح اولیه «بادار» متعلق به نویسنده سریال است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ابوالفضل حاجتمند گفت: سیمافیلم پس از بررسی متن، این کار را به من سپرد. مسئولان مرکز سیمافیلم معتقد بودند که استان سیستان و بلوچستان با فرهنگ و تاریخ غنی‌اش بستر مناسبی برای روایت چنین داستانی است، پس ما هم تلاش کردیم تصویر واقعی و محترمانه‌ای از مردم این خطه ارائه کنیم.

وی در توضیح بزرگ‌ترین مشکل تولید سریال تصریح کرد: شرایط جغرافیایی و اجرایی منطقه سختی‌های خودش را داشت؛ اما از نگاه من مهم‌ترین چالش این بود که مسئولیت سنگین فرهنگی کار را درست انجام بدهیم؛ یعنی قصه را با احترام به مردم و دور از هرگونه نگاه کلیشه‌ای بسازیم. این موضوع برای ما بسیار مهم بود، پس در مرحله تولید و پیش‌تولید تحقیقات میدانی را انجام دادیم، با مردم نشستیم و از مشاوران محلی کمک گرفتیم تا هیچ تصویر غیرواقعی یا تحریف‌شده‌ای وارد کار نشود.

این تهیه‌کننده در توضیح چرایی استفاده از بازیگران بومی‌گفت: یکی از تصمیم‌های جدی ما استفاده از بازیگران بومی‌بود. این انتخاب هم به باورپذیری کار کمک کرد و هم فرصتی شد برای معرفی استعداد‌های تازه منطقه. در کنار بازیگران حرفه‌ای، این ترکیب به سریال، رنگ‌وبویی واقعی داد. قصه بر اساس تخیّل نویسنده ساخته شده است، اما ریشه در واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی منطقه دارد. به همین دلیل مخاطب هنگام تماشای آن حس می‌کند با روایتی نزدیک به زندگی واقعی روبه‌روست. هسته اصلی داستان حول خانواده، هویت و امید شکل گرفته است. تلاش کردیم نشان بدهیم که حتی در دل سختی‌ها پیوند‌های خانوادگی و فرهنگی می‌تواند منبع قدرت و ادامه زندگی باشد.

حاجتمند تصریح کرد: با وجود سختی‌های طبیعی و اجرایی، تولید با همدلی گروهی و توان بالایی پیش رفت. تدوین هم بر اساس حفظ ضرباهنگ قصه و فضای بومی‌کار اجرا شد تا بیننده درگیر داستان بماند و همراه شخصیت‌ها حرکت کند. بزرگ‌ترین پشتوانه ما سیمافیلم بود که این طرح را در اختیارم گذاشت و تا پایان کار پشتیبان ما بود. در کنار آن، همکاری نهاد‌های محلی استان و معتمدان منطقه هم نقشی پررنگ در تسهیل روند تولید داشت. این تهیه‌کننده افزود: امید من این است که مخاطبان بعد از تماشای سریال نگاهی واقعی‌تر و صمیمانه‌تر به مردم سیستان و بلوچستان پیدا و البته قصه را به‌عنوان یک درام انسانی دنبال کنند، نه فقط یک اثر منطقه‌ای. هدف اصلی این بود که تصویری درست و انسانی از مردم یک خطه مهم کشور ارائه شود و نگاه‌های کلیشه‌ای کنار برود. ما خواستیم نشان بدهیم هر گوشه از ایران قصه‌های ارزشمند خودش را دارد.

حاجتمند در پاسخ به این سؤال که ساخت «بادار» چه چشم‌اندازی برای تولید آثار بومی دیگر ایجاد می‌کند، عنوان کرد: معتقدم «بادار» می‌تواند آغاز راهی برای توجه جدی‌تر به روایت‌های بومی‌باشد. اگر این تجربه موفق شود، راه برای ساخت آثار مشابه در دیگر استان‌ها باز می‌شود و این یعنی تنوع فرهنگی ایران بیش‌ازپیش در قاب تلویزیون دیده خواهد شد.

منبع: روابط عمومی رسانه ملی

برچسب ها: رسانه ملی ، سریال
خبرهای مرتبط
«ایران جان» در شبکه العالم؛ اکتشف ایران به وقت اصفهان
با صدور حکمی از سوی رئیس رسانه ملی مدیرکل صداوسیمای استان کردستان منصوب شد
تهیه کننده سریال حکم رشد مطرح کرد؛
مخاطب اصلی سریال حکم رشد خانواده‌ها هستند
در پی آغاز رویداد ملی «ایران جان» انجام شد؛
پخش زنده برنامه «میزگرد» شبکه خبر از صداوسیمای اصفهان
رئیس رسانه ملی پس از بازديد پشت صحنه سریال بانوی سردار:
آشنایی با مفاخر ایرانی هويت ملی جوانان كشور را تقويت می كند
سریال «شهید بروجردی» ساخته می‌شود/ آغاز نگارش سریال همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بسیار پر محتوا
دست صدا و سیما درد نکنه که دغدغه دارن
۰
۰
پاسخ دادن
«علت مرگ نامعلوم» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۶
حذف جایزه مردمی از جشنواره فیلم کوتاه تهران؛ تصمیمی موقت یا تغییر رویکرد؟
«ایران جان» در شبکه العالم؛ اکتشف ایران به وقت اصفهان
دعای مجاهد فلسطینی برای رسیدن به درجه شهید سلیمانی + فیلم
مولدسازی موقوفات؛ بهترین شیوه اجرای نیت واقف
پوستر سی و دومین جشنواره هنر‌های تجسمی نوجوانان رونمایی شد/ طراحی پوستر به سبک تهران
«سوینا» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران/ نابینایان مخاطبان ویژه «تهران۴۲» شدند
صالحی: برگزاری مستقل جشنواره جهانی فیلم فجر کار درستی است
به مناسبت هفته دفاع مقدس/ اکران ویژه ۵ مستند مرکز گسترش در باغ موزه دفاع مقدس
آخرین اخبار
پوستر سی و دومین جشنواره هنر‌های تجسمی نوجوانان رونمایی شد/ طراحی پوستر به سبک تهران
به مناسبت هفته دفاع مقدس/ اکران ویژه ۵ مستند مرکز گسترش در باغ موزه دفاع مقدس
«سوینا» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران/ نابینایان مخاطبان ویژه «تهران۴۲» شدند
دعای مجاهد فلسطینی برای رسیدن به درجه شهید سلیمانی + فیلم
«ایران جان» در شبکه العالم؛ اکتشف ایران به وقت اصفهان
حذف جایزه مردمی از جشنواره فیلم کوتاه تهران؛ تصمیمی موقت یا تغییر رویکرد؟
مولدسازی موقوفات؛ بهترین شیوه اجرای نیت واقف
صالحی: برگزاری مستقل جشنواره جهانی فیلم فجر کار درستی است
«علت مرگ نامعلوم» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۶
شفاف‌سازی و مستندسازی منجر به کاهش میزان دعاوی شده است
رونمایی از مجموعه ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایرانی»
«مجنون» پس از ۲ سال روی پرده می‌رود
پویانمایی «بافنده بهار»؛ نقل افسانه‌های دنیای رنگ و نقش
حمایت از شرکت‌های دانش بنیان راه‌حل برون‌رفت از تحریم‌ها
پیکر امید جهان به سوی خانه ابدی بدرقه شد
گنجاندن بیش از ۶۰ پرونده پلیسی در سریال «الگوریتم»/ الگویی تازه در سریال‌سازی ایرانی