انگلیس سفیر روسیه را به دلیل نقض حریم هوایی ناتو احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور سفیر روسیه را پس از نقض حریم هوایی ناتو توسط روسیه در هفته گذشته احضار کرده است.

لهستان چهارشنبه گذشته در اولین اقدام شناخته شده از نوع خود توسط یک عضو اتحاد نظامی غربی در طول جنگ روسیه در اوکراین، پهپاد‌های روسی را سرنگون کرد. چند روز بعد، رومانی هنگامی که یک پهپاد روسی حریم هوایی آن را نقض کرد، جت‌های خود را به پرواز درآورد.

سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای مدعی شد که تجاوز به حریم هوایی ناتو «کاملاً غیرقابل قبول» است و افزود که انگلیس در محکومیت این «اقدامات بی‌ملاحظه» با متحدان خود در ناتو متحد است.

این سخنگو افزود: «روسیه باید درک کند که ادامه تجاوزش تنها اتحاد بین متحدان ناتو و عزم ما برای ایستادن در کنار اوکراین را تقویت می‌کند و هرگونه تجاوز بیشتر دوباره با زور پاسخ داده خواهد شد.»

روسیه گفته است که قصد حمله به اهدافی در لهستان را نداشته و نیروهایش در زمان حادثه روز چهارشنبه در حال حمله به اوکراین بوده‌اند.

منبع: رویترز

