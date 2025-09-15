رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه پرورشگاه موقوفه زالی بزرگترین موقوفات استان و کشور است،گفت: این موقوفه تاکنون خدمات گسترده‌ای به ایتام ارائه داده و اکنون نیز ساخت بزرگترین پرورشگاه کشور را در دستور کار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، مدیران موقوفه و دادستان مرکز استان، اظهار کرد: امیدواریم فاز دوم این پروژه به‌زودی آغاز شود.

او از مدیران خواست با تلاش مضاعف، زمینه بهره‌مندی سریع‌تر ایتام و شهروندان صدرا از خدمات این مجموعه را فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: طبق اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران موقوفه، این پروژه عظیم در سه سال آینده تکمیل خواهد شد.

کامران میرحاجی، دادستان مرکز استان فارس نیز در این بازدید با اشاره به مسئولیت قانونی خود در نظارت بر منابع و هزینه‌کرد موقوفه، گفت: برای تسهیل امور، یکی از معاونان دادستانی به‌عنوان نماینده ویژه برای نظارت دقیق بر عملکرد موقوفه منصوب شده است.

او افزود: در سال‌های اخیر، با اقدامات قضایی، از تصرف غیرقانونی اراضی جلوگیری شده و بخش قابل‌توجهی از اراضی به موقوفه بازگردانده شده است.

میرحاجی در پاسخ به پرسشی درباره مشارکت موقوفه حاج خلیل زالی در پروژه‌های خیریه، توضیح داد: این همکاری‌ها بر اساس تفاهم‌نامه‌هایی با هدف بهره‌مندی ایتام و افراد کم‌برخوردار از خدمات سایر مراکز خیریه انجام شده و همواره با نیت واقف تطبیق داده شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس، با اشاره به آغاز ساخت پرورشگاه بزرگ موقوفه زنده‌یاد حاج خلیل زالی از دو سال پیش، گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر مربع احداث شده و تمامی هزینه‌های آن از محل درآمد موقوفه و با مشارکت مستأجران عرصه‌های وقفی تأمین شده است. تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شده و پیش‌بینی می‌شود برای تکمیل پروژه، بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بر اساس نرخ جاری نیاز باشد.

او افزود: فاز نخست پروژه به پایان رسیده و مناقصه انتخاب پیمانکار فاز دوم در حال برگزاری است. انتظار می‌رود این مجموعه طی سه سال آینده به بهره‌برداری کامل برسد و بیش از ۷۰۰ یتیم را تحت پوشش قرار دهد.

علی دارابی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه ۶ شهرستان شیراز، از ساخت یک درمانگاه با زیربنای ۳ هزار متر مربع در کنار پرورشگاه خبر داد و گفت: این مرکز درمانی با بهره‌گیری از تجهیزات روز و پزشکان متخصص، خدماتی با هزینه پایین به شهروندان، به‌ویژه ایتام و نیازمندان شهر صدرا ارائه خواهد داد.

او همچنین از ساخت سالن ورزشی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع و سالن آمفی‌تئاتر بزرگ در این مجموعه خبر داد که قرار است در اختیار جوانان، نوجوانان و عموم شهروندان صدرا برای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی قرار گیرد.

محبی‌پور، مدیر واحد فرهنگی و روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه ۶ شهرستان شیراز، اعلام کرد: حدود ۵ هزار هکتار از اراضی شهر صدرا متعلق به موقوفه زنده‌یاد حاج خلیل زالی است و تمامی هزینه‌های ساخت این مجموعه تربیتی، آموزشی و چندمنظوره شبانه‌روزی ویژه ایتام، از محل درآمد همین موقوفه تأمین می‌شود.

منبع: اوقاف فارس

