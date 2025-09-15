رئیس پلیس راهور فارس از مهار و کاهش تصادفات، تلفات و خسارات ناشی از آن در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کورش کریمی رئیس پلیس راهور فارس اظهار کرد: با اجرای طرح‌های مختلف عملیاتی، برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و همچنین فرهنگ سازی ترافیک در موضوعات مختلف و استفاده از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، طی ۵ ماهه اول امسال تصادفات فوتی ۳ درصد کاهش داشته است.

او با بیان اینکه در مردادماه امسال تعداد فوتی‌ها ۳۷ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال با کاهش رو‌به‌رو بوده است، افزود: امنیت ترافیکی و کاهش خسارات و تلفات جانی ناشی از ترافیک از جمله مطالبات به حق مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مردم است که پلیس راهور استان فارس با تمام توان در جهت محقق کردن این خواسته تا پای جان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.

فارس را برای رانندگان متخلف ناامن می‌کنیم

رئیس پلیس راهور استان فارس از توقیف ۱۱۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح شیراز خبر داد.

سرهنگ کورش کریمی رئیس پلیس راهور استان فارس همچنین بیان کرد: در اجرای طرح برخورد با وسایط نقلیه متخلف، ماموران پلیس راهور شیراز با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود و با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پلیسی، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت را به علت ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز اعم از تخطی از سرعت، انجام حرکات مخاطره آمیز و مخدوش بودن پلاک و غیره، توقیف و روانه پارکینگ کردند.

سرهنگ کریمی ادامه داد: امنیت ترافیکی معابر که از جمله مطالبات به حق مردم و کاربران ترافیک است خط قرمز پلیس بوده و ما کارکنان پلیس راهور، استان فارس را برای رانندگان هنجارشکن ناامن خواهیم کرد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس