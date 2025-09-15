باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سارا قائدی امروز در نشست خبری با بیان اینکه این منطقه قدیمیترین شهرداری شیراز است و از سال ۱۳۵۹ تاکنون در همین مکان فعالیت میکند، گفت: منطقه یک از لحاظ کاربریها اهمیت بالایی دارد و مراکز اداری، درمانی، آموزشی و تجاری متعددی در حوزه استحفاظی آن واقع شده است.
او ادامه داد: از جمله بیمارستانهای مهم این منطقه میتوان به بیمارستان نمازی، خلیلی، حضرت علی اصغر و چند بیمارستان خصوصی بزرگ اشاره کرد. همچنین دانشگاه شیراز و بسیاری از ادارات دولتی در این محدوده واقع شدهاند.
قائدی با بیان اینکه جمعیت رسمی منطقه ۱۵۷ هزار نفر است، افزود: با توجه به حضور شهروندان در مراکز مختلف اداری، درمانی و تجاری، تقریبا سهچهارم جمعیت شیراز در طول روز در این منطقه تردد دارند که باعث افزایش حجم ترافیک میشود.
شهردار منطقه یک شیراز به اهمیت فضای سبز اشاره کرد و گفت: این منطقه دومین فضای سبز بزرگ شیراز بعد از باغ جنت دروازه دارد؛ از جمله پارک آزادی که قدیمیترین پارک عمومی شیراز است و شهرداری همواره تلاش کرده نه تنها از فضای سبز آن کاسته نشود، بلکه بر وسعت آن افزوده شود.
او همچنین به محورهای تاریخی و گردشگری منطقه اشاره کرد: خیابان ارم و باغ ارم با نورپردازی، کفسازی و زیباسازی، مکانهای جذابی برای گردشگران هستند. علاوه بر این، باغ تاریخی عفیفآباد و پارک بعثت نیز در برنامه توسعه و افزایش فضای سبز منطقه قرار دارند.
شهردار منطقه یک با بیان اهمیت پروژههای عمرانی گفت: با توجه به قدیمی بودن منطقه و بافت میانی شهر، پروژههای ما بیشتر حول حفظ و نگهداری، لولهگذاری، جمعآوری آبهای سطحی و نگهداری گذرها و خیابانها متمرکز است.
پروژههای محرومیتزدایی و خدمات به محلهها
قائدی، با اشاره به اقدامات محرومیتزدایی در محلههای مختلف منطقه گفت: با وجود اینکه منطقه یک عمدتاً به عنوان یک منطقه برخوردار شناخته میشود، بخشهایی از محلهها نیازمند توجه ویژه هستند.
او با اشاره به تعریف پروژههایی در محله ابیوردی، مهدیآباد، محمودیه و چوگیا، عنوان کرد: در محله ابیوردی به دلیل شیبهای تند، اقدامات لولهگذاری برای جمعآوری آبهای سطحی انجام شده است و در سال جدید پروژه لولهگذاری خیابان سوم خرداد برای کاهش مشکلات شهروندان ادامه خواهد یافت.
شهردار منطقه یک شیراز همچنین افزود: در محله ابیوردی، با تملک چندین پلاک، گذرهای باریک باز شده تا دسترسی آسانتر برای امدادرسانی و تردد شهروندان فراهم شود. این اقدامات با دشواریهای بسیاری همراه بوده، اما با هدف افزایش رفاه و امنیت شهروندان انجام شده است.
او ادامه داد: در محله محمودیه نیز، شهرداری اقدام به مرمت مسجد قدیمی، روکش آسفالت گذرها و اجرای لولهگذاری بزرگ با اعتبار بیش از ۴۳ میلیارد تومان کرده است؛ این پروژهها به منظور جلوگیری از سرریز آبهای کوهسار و کاهش مشکلات ساکنان اجرا میشوند.
قائدی با تاکید بر اهمیت زیباسازی شهری گفت: سال گذشته، تمامی بلوارها گلکاری شدند و گلهای فصلی جایگزین شد تا زیبایی شهر حفظ شود. همچنین همکاریهای گستردهای با بیمارستانها، به ویژه بیمارستان نمازی، برای نگهداری فضای سبز این مراکز انجام شده است.
او به اقدامات فرهنگی اشاره کرد: قبل از نوروز، دیوارنگاریهایی با اشعار سعدی و حافظ انجام شد تا فرهنگ و ادبیات کشور در سطح شهر نمایان شود و چهره شهر نیز زیباتر شود.
صدور پروانه، پایان کار و استعلامات
وی افزود: پاسخ به استعلامات نیز در اولویت قرار دارد و سال گذشته حدود ۱۳۰۰ استعلام به شهروندان ارائه شد تا روند اداری و پاسخگویی به شهروندان تسهیل شود.
قائدی بر حفظ درختان با ارزش منطقه تأکید کرد و گفت: در ۸ ماه اخیر، تلاش شد تا حداقل مجوز قطع درخت صادر شود و درختان با ارزش حفظ شوند؛ برای درختان جابهجایی و امتیازدهی به مالکین در نظر گرفته شده است تا شهروندان نیز همکاری لازم را داشته باشند.
شهردار منطقه یک شیراز به اقدامات ترافیکی اشاره کرد: شب عید، با همکاری مالکین و معاونت حمل و نقل، بخشی از خیابانها گشایش فضایی شد تا عبور و مرور شهروندان آسانتر شود. این اقدام نمونهای از همکاری بین شهرداری و شهروندان برای رفاه عمومی است.
پروژههای عمرانی و حفظ بافت تاریخی
قائدی با اشاره به محدودیت فضای خالی در منطقه گفت: این منطقه عمدتاً بافت میانی شهر شیراز را تشکیل میدهد و زمین بکر برای تفکیک یا احداث پروژههای جدید کم است. بنابراین، بیشتر پروژههای عمرانی ما معطوف به خدمات رفاهی، مرمت و نگهداری بافتهای قدیمی، و بهبود دسترسی شهروندان است.
او افزود: با توجه به شیبهای گذرهای قدیمی و خطرات ناشی از بارندگی، لولهگذاری گستردهای برای جمعآوری آبهای سطحی انجام شده است. شهرداری منطقه یک دارای ۳۵ پمپ فعال برای مدیریت آبهای سطحی است تا تردد شهروندان دچار مشکل نشود.
شهردار منطقه یک شیراز همچنین به اهمیت حفاظت از محورهای تاریخی اشاره کرد: خیابان ارم و باغ ارم با نورپردازی، کفسازی و نگهداری فضای سبز، به عنوان نمونهای از حفاظت و زیباسازی بافت تاریخی مورد توجه قرار گرفتهاند. همچنین باغ تاریخی عفیفآباد با محوطهسازی و اتصال به خیابانها، به توسعه گردشگری کمک میکند.
قائدی درباره افزایش و نگهداری فضای سبز گفت: شهرداری منطقه یک نه تنها به حفظ فضای سبز موجود توجه دارد، بلکه ایجاد فضاهای سبز جدید نیز در دستور کار قرار دارد. به عنوان نمونه، تعامل با مالکین و میراث فرهنگی برای تبدیل باغات به فضای سبز عمومی و اتصال به پارک بعثت دنبال میشود.
او همچنین افزود: در سال گذشته، کاشت لاله و گلهای فصلی در خیابانها و معابر مهم، و دیوارنگاری با اشعار سعدی و حافظ انجام شد تا هم زیبایی شهری و هم فرهنگ و ادب ایرانی ارتقا یابد.
اقدامات درآمدزا و صدور مجوزها
شهردار منطقه یک شیراز در خصوص فعالیتهای درآمدزا توضیح داد:با توجه به قیمت بالای املاک و اهمیت منطقه، بیشترین عوارض شهرداری از این منطقه دریافت میشود. این عوارض براساس قیمت منطقهبندی تعیین شده و عادلانه است.
او افزود: صدور پروانه، پایان کار و پاسخ به استعلامات از اولویتهای مهم است. سال گذشته حدود ۶۰۰ پروانه صادر شد و ۷۸۰ پایان کار تکمیل شد. کمیسیون ماده ۵ هر هفته بدون وقفه تشکیل جلسه داده و تلاش میکند بهترین تصمیمها برای شهروندان اتخاذ شود.
قائدی تأکید کرد: حفظ درختان با ارزش منطقه یکی از اولویتها است. در ۸ ماه اخیر، حداقل مجوز قطع درخت صادر شده و برای حفظ هر درخت، امتیازاتی به مالکین داده شده است. این اقدامات با همکاری شهروندان باعث حفظ محیط زیست شهری شده است.
شهردار منطقه یک شیراز خاطرنشان کرد: تلاش شهرداری منطقه یک معطوف به رفاه، امنیت، زیبایی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. پروژههای عمرانی، فضای سبز، نگهداری بافت تاریخی و اقدامات فرهنگی و گردشگری، بخشی از برنامههای ما هستند و در آینده نیز با هدف افزایش رضایتمندی مردم ادامه خواهند یافت.
او تاکید کرد که همکاری شهروندان، مالکین و سازمانهای مختلف، کلید موفقیت در اجرای پروژهها و تحقق اهداف شهری است.
قائدی یادآور شد: با پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی پارکهای جدید و اجرای بزرگترین لولهگذاری شهر، منطقه یک شیراز شاهد تحول در زیرساختها و خدمات شهری است.
شهردار منطقه یک شیراز، اعلام کرد: بودجه مصوب شهرداری منطقه یک در سال جاری، بالغ بر ۴۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که تا پایان موج پنجم، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان آن جذب و عملکرد قطعی داشته است.
قائدی افزود: براساس دستور شهردار کلانشهر شیراز، تمرکز ما در این دوره، بر رفع معضلات شهری و حفظ و نگهداری فضاهای موجود است. عمده پروژههای عمرانی منطقه شامل لولهگذاری، بهسازی معابر، آسفالت، مناسبسازی پیادهروها و احداث پارکها و پاکت پارکها است.
او با اشاره به اینکه بزودی یک پارک زیبا در منطقه یک افتتاح خواهد شد، گفت: تاکنون بیش از ۷۰ درصد آن عملیاتی شده و پیشبینی میشود تا پایان سال بهرهبرداری شود؛ طراحی این پارک با توجه به توپوگرافی محل و با کمترین دست درازی به طبیعت انجام شده است و یک بسته سرمایهگذاری جذاب برای منطقه به حساب میآید.
شهردار منطقه یک شیراز ادامه داد: یکی از مهمترین پروژههای لولهگذاری، مسیر گوسار تا چمران است که بالغ بر هزار و ۴۰۰ متر لولهگذاری با استفاده از سه نوع لوله شامل ۱۲۰۰، ۶۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتری انجام میشود. این پروژه هم از منظر جمعآوری آبهای سطحی و هم محرومیتزدایی دارای اهمیت ویژه است.
قائدی تأکید کرد: امیدواریم با اجرای این پروژهها بتوانیم بخشی از مشکلات شهری را حل کرده و رضایت شهروندان را جلب کنیم.
شهردار منطقه یک شیراز از افتتاح پارکهای جدید و اجرای اقدامات گسترده در حوزه فضای سبز و خدمات شهری خبر داد.
قائدی با اشاره به اقدامات زیرساختی افزود: ساخت و مرمت چاه پمپها، نصب مخازن آب برای آبیاری فضای سبز و ایمنسازی دیوارههای خطرآفرین مانند بلوار چمران از دیگر پروژههای شاخص ما هستند که در طول یک سال گذشته انجام شده است.
او تأکید کرد: هدف ما ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، حفظ محیط زیست و بهبود منظر شهری است. امید داریم با همکاری شهروندان و رسانهها، این پروژهها به بهترین شکل ممکن ادامه یافته و نتایج آن ملموس و پایدار باشد.
قائدی با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه فضای سبز و خدمات شهری گفت: عمده تمرکز ما بر بهینهسازی استفاده از فضاهای کوچک موجود در منطقه است و تلاش داریم با احداث پاکت پارکها، محیطهای آرامشبخش برای شهروندان فراهم کنیم.
او افزود: یکی از پارکهای شاخص در حال افتتاح، طراحی شده با کمترین دستدرازی به طبیعت و با توجه به توپوگرافی محل است که بیش از ۷۰ درصد عملیات آن تکمیل شده است.
قائدی همچنین به فعالیتهای گسترده شهرداری در حوزه خدمات شهری اشاره کرد و گفت: بهسازی معابر، اصلاح پیادهروها، نوسازی روشنایی، نصب مبلمان شهری و مدیریت فضای سبز از اقدامات مهم این دوره است. محورهای مهم مانند بلوار چمران و خیابان آزادی مورد بهسازی و نوسازی قرار گرفتهاند.
او در خصوص پروژههای زیرساختی گفت: در طول شش ماه گذشته، ۵ پمپ جدید احداث شده و ۵ پمپ قدیمی بهسازی شدند تا مشکلات ناشی از بارندگی و شیب معکوس معابر منطقه برطرف شود. همچنین اصلاح آبخور درختان و بهسازی فضای سبز در بلوار چمران و بلوار پاسداران در حال انجام است.
شهردار منطقه یک ادامه داد: در حوزه زیباسازی، اقدامات زشتیزدایی و پاکسازی دیوارها، جمعآوری تابلوها و استندهای غیرمجاز و مرمت المانهای شهری انجام شده است. همچنین نصب مبلمان شهری به صورت یکپارچه در محورهای پرتردد شهر از جمله محور زن صورت گرفته است.
او تصریح کرد: اقدامات شاخص دیگری شامل احداث مخازن آب برای آبیاری فضای سبز، ایمنسازی دیوارههای خطرآفرین، احداث سرویسهای بهداشتی دائمی در پارکها و بهسازی آبنماهای موجود در سطح منطقه است که کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا میدهد.
شهردار منطقه یک شیراز با اشاره به اقدامات این منطقه در حوزه ترافیک گفت: منطقه یک جزو مناطقی است که بیشترین میزان اجرای مصوبات ترافیکی را داشته و بیش از ۷۰ درصد پروژههای مصوب شورای ترافیک اجرا شده است. نمونه این اقدامات شامل نصب تجهیزات ترافیکی، اصلاح دوربرگردانها و مرمت جداکنندههای پلاستیکی در محورهای پر تردد است.
او همچنین به احداث پارکینگهای جدید اشاره کرد و افزود:شهرداری اقدام به تملک زمینهای مقابل بیمارستان فرهمندفر و رحمتآباد کرده و با خرید پنج پلاک، عملیات احداث پارکینگ طبقاتی در دست اجرا است تا بخشی از مشکلات پارکینگ این منطقه مرتفع شود.
قائدی در خصوص پیگیری تخلفات شهری و مستحدثات غیرمجاز گفت: شهرداری هیچ مجوزی برای فعالیت مدارس غیرانتفاعی در باغهای منطقه صادر نکرده است. مدرسه مهر تابان به دلیل تخلفات مستحدثات، چندین بار پلمب و پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.
شهردار منطقه یک شیراز با تأکید بر همکاری شهروندان در نگهداری شهر اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل بارندگی، رعایت نکات ایمنی و پاکیزگی توسط شهروندان ضروری است تا از بروز آبگرفتگیهای موضعی جلوگیری شود. اقدامات لایروبی کانالها، جداول و چاه پمپها تا کنون بیش از ۹۰ درصد انجام شده است.
او گفت: تمام تلاش ما در شهرداری منطقه یک این است که با اجرای پروژههای زیرساختی، ترافیکی و خدمات شهری، سطح زندگی شهروندان ارتقا یافته و رضایت آنها جلب شود. مشارکت رسانهها و شهروندان در اطلاعرسانی و رعایت نکات شهری نقش کلیدی در موفقیت این اقدامات دارد.
شهردار منطقه یک شیراز از تکمیل ۷۰ درصد پروژههای پارک و پیشرفت لولهگذاری محور کوهسار تا چمران خبر داد و با اشاره به بودجه مصوب امسال شهرداری منطقه یک به میزان ۴۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان گفت: تا پایان موج پنجم، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار جذب شده و عملکرد قطعی داشتهایم. اولویت اصلی ما رفع معضلات شهری و نگهداری بهینه فضای موجود بوده است.
او با تأکید بر اهمیت استفاده بهینه از فضاهای کوچک شهری افزود: یکی از پروژههای شاخص منطقه، احداث پاکت پارکها است تا فضاهای آرامشبخش برای شهروندان ایجاد کنیم. یکی از این پارکها در حال تکمیل است و بالغ بر ۷۰ درصد عملیات اجرایی آن انجام شده و تا پایان سال افتتاح خواهد شد.
شهردار منطقه یک در توضیح پروژههای لولهگذاری گفت: یکی از بزرگترین پروژههای ما، لولهگذاری از گوسار تا چمران است که شامل نصب هزار و ۴۰۰ متر لوله از سه نوع مختلف میشود. این پروژه نقش مهمی در جمعآوری آبهای سطحی و کاهش مشکلات شهری ایفا خواهد کرد.
او همچنین به اقدامات عمرانی دیگر اشاره کرد: بازسازی و بهسازی پیادهروها در خیابانهای شاخص مانند فردوسی و سمیه در دستور کار است. محور بلوار زند از میدان نمازی تا میدان امام حسین و بلوار پاسداران نیز با پیادهروسازی، اصلاح فضای سبز و زیباسازی، بهبود یافته است.