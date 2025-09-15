باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم باشکوه اهتزاز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و ترسیم نقشه میهن اسلامی با حضور دانش‌آموزان مدرسه شهید باهنر ماتک در بخش تولمات شهرستان صومعه سرای استان گیلان برگزار شد.در این آیین معنوی و حماسی که با حضور سعید رحمت‌زاده، نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی همراه بود، ایشان ضمن تقدیر از مدیران، عوامل اجرایی و آموزشی مدارس منطقه، مشارکت فعال دانش‌آموزان در این برنامه را مایه مباهات دانست.

نماینده مردم صومعه‌سرا در ادامه بر ضرورت تقویت روحیه خودباوری و هویت‌پذیری در نسل جوان تأکید کرد و مشارکت دانش‌آموزان در ترسیم نقشه ایران را اقدامی ارزشمند در راستای تحکیم وحدت ملی و پاسداشت مرز و بوم کشور عنوان کرد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش درآورد که مشاهده می‌کنید.

منبع: سجاد قربانی - گیلان

