شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی با حضور دانش‌آموزان مدرسه شهید باهنر ماتک در بخش تولمات شهرستان صومعه سرا را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم باشکوه اهتزاز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و ترسیم نقشه میهن اسلامی با حضور دانش‌آموزان مدرسه شهید باهنر ماتک در بخش تولمات شهرستان صومعه سرای استان گیلان برگزار شد.در این آیین معنوی و حماسی که با حضور سعید رحمت‌زاده، نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی همراه بود، ایشان ضمن تقدیر از مدیران، عوامل اجرایی و آموزشی مدارس منطقه، مشارکت فعال دانش‌آموزان در این برنامه را مایه مباهات دانست.
نماینده مردم صومعه‌سرا در ادامه بر ضرورت تقویت روحیه خودباوری و هویت‌پذیری در نسل جوان تأکید کرد و مشارکت دانش‌آموزان در ترسیم نقشه ایران را اقدامی ارزشمند در راستای تحکیم وحدت ملی و پاسداشت مرز و بوم کشور عنوان کرد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش درآورد که مشاهده می‌کنید.

منبع: سجاد قربانی - گیلان

اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و ترسیم نقشه ایران در مدارس تولمات

اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران

اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران

اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و ترسیم نقشه ایران در مدارس تولمات

