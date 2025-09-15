باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: در پی تماس‌های مکرر شهروندان مبنی بر ایجاد آلودگی صوتی و انجام حرکات مخاطره آمیز توسط یک دستگاه موتورسیکلت سنگین در خیابان دانشگاه داراب، بررسی موضوع در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت.

او افزود: گروهی از ماموران کلانتری ۱۲ این فرماندهی به محل اعلامی اعزام شدند و موتورسیکلت ۶۵۰ سی‌سی غیرمجاز را در حال انجام حرکات نمایشی در بین خودرو‌های عبوری مشاهده کردند و دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی داراب با اشاره به اینکه راکب عرصه را بر خود تنگ دیده و موتورسیکلت را رها کرده و از محل متواری می‌شود، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش این موتورسیکلت ۸ میلیارد ریال برآورد شده است و در این خصوص پرونده تشکیل و تحویل مرجع قضایی شده است.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس