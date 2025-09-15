باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی باقرزاده همائی، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا‌های صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران روز دوشنبه با اشاره به اجرای صحیح قوانین ساماندهی صنعت خودرو و بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، روند ارزیابی انطباق خودرو‌های وارداتی در گمرکات کشور را رضایت‌بخش توصیف کرد.

وی در توضیح برخی برداشت‌های نادرست مطرح‌شده در فضای مجازی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران هیچ‌گونه مجوزی برای واردات خودرو صادر نمی‌کند؛ بلکه این سازمان گواهینامه انطباق با استاندارد‌ها و مقررات فنی را پس از اطمینان از رعایت الزامات قانونی، صادر و به گمرک ارائه می‌نماید.

باقرزاده همائی تصریح کرد: به منظور تسهیل و تسریع در واردات خودرو و در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است که در مرحله ثبت سفارش نیازی به تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران نیست و فرآیند ارزیابی انطباق خودرو‌های وارداتی پس از اظهار در گمرک انجام می‌شود.

منبع: سازمان ملی استاندارد ایران