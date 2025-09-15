باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حسین شاه آبادی رئیس انجمن تامین و توزیع کنندگان گوشت گفت: با خرید دام از دامداران و توزیع در بازار بدنبال کاهش قیمت هستیم و در این زمینه با شرکت پشتیبانی امور دام کشور صحبت کردیم که دامداران دامهای خود را مستقیم به توزیع کنندگان و بستهبندی کنندهها بدهند.
به گفته وی، واردات به موقع و به اندازه میتواند در کاهش قیمت بازار با افزایش عرضه کمک کند.
شاه آبادی ادامه داد: توقف واردات منجر به نوسان قیمت گوشت در بازار شد که در این زمینه بخش خصوصی و انجمن توزیع کنندگان گوشت میتوانند به عنوان بازوی کمک عرضه در بازار باشند. براین اساس انجمنها و اتحادیهها میتواند به عنوان کمک حال دولت در تامین و واردات و عرضه گوشت به بازار باشد و وزارت جهاد کشاورزی هم باید از این ظرفیت استفاده کند.
این مقام مسئول وی با ارائه راهکارهای کاهش قیمت گوشت در بازار بیان کرد: دولت با استفاده از ظرفیت تشکل ها باید گوشت وارداتی را مستقیم به دست مصرف کننده برساند، از این رو پیشنهاد می دهیم که اتحادیه دامداران نرخ دام را تعیین کند تا چند نرخی در بازار اتفاق نیفتد در این صورت خرید از دامداران به سهولت و عرضه در بازار بهتر خواهد شد.
رئیس انجمن توزیع کنندگان گوشت به دولت هم پیشنهاد داد که علوفه یارانهدار به دامداران بدهد و گوشت ارزان از آنها خریداری کند متاسفانه اکنون نهاده از سوی وارد کنندگان به کشور میآید، اما دست دامداران نمیرسد و آنها مجبورند از بازار آزاد ۲ تا ۳ برابر خریداری کنند که این مسئله انگیزه تولید در آنها را به حداقل رسانده است.
وی گفت: دولت باید اجازه بدهد که بخش خصوصی وارد بازار گوشت شود زیرا دولتیها طی سالهای گذشته قیمت بازار را نتوانستهاند کنترل کنند. شاه آبادی گفت برنامه انجمن توزیع کنندگان گوشت این است که حوزه اختیارات خود را از استانی به کشوری ارتقا دهد و به صورت تامین و توزیع در بازار دخالت کند.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راه حلی برای تنظیم بازار گوشت
در ادامه محسن عباسی نایب رئیس انجمن توزیع کنندگان گوشت با تاکید بر این موضوع که فرایند صدور مجوز تامین ارز و واردات به موقع باشد، گفت: شب عید گوشت وارد کنند کننده را کیلویی ۲۸۰ هزار تومان میفروختند اما به بهانه حمایت از تولید کنندگان داخلی واردات متوقف شد و قیمتها به ۶۳۰ هزار تومان رسیده است.
به گفته وی، برخی زمانها دولت اعلام میکند که واردات انجام میشود ولی در عمل ۹۰ درصد درخواستهای واردات به نتیجه منجر نمیشود.
عباسی تاکید کرد: اگر دولت از ظرفیتهای بخش خصوصی و انجمن استفاده کند، این امر در تعادل قیمت بازار نفش بسزایی دارد.
وی گفت: اگر با یک نرخ وارد کشور شود در آن صورت با یک نرخ توزیع شده و باعث رقابت در بازار خواهد شد ارز دو نرخی مشکلات عدم تخصیص ارز و رانت فساد و عاملی برای نرسیدن آن به دست مردم میشود.
عباسی گفت: بارها گفتیم که ارز باید تک نرخی شود چراکه ۲ نرخی بودن تورم ایجاد کند، از این رو تقاضا داریم که کالای وارداتی یک نرخ داشته باشد تا رقابت در بازار به مردم کمک کند.
نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان توزیع گوشت خام ادامه داد: از شب عید جلوی مجوز واردات گوشت به بهانه حمایت از تولید داخل گرفته شد که نبود مجوز و خلا واردات منجر به نوسان قیمت شد، درحالیکه واردات به شرط مدیریت صحیح و برنامه ریزی مناسب می تواند کمک کننده بازار باشد.
سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ۶۵۰ هزارتن است
احمد شاد دبیر انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان گوشت با بیان اینکه تولید ۹۰ درصد گوشت مورد نیاز در داخل نادرست است، گفت: زمانی که جمعیت ایران حدود ۷۰ میلیون نفر بود، اعلام شد سالانه بین ۹۰۰هزار تن تا یک میلیون تن مصرف گوشت قرمز کشور بود که از این میزان ۸۰۰ هزار تن در داخل تولید و باقی وارد میشد؛ بنابراین این وابستگی درصدی گوشت قرمز کشور برای سالهای قبل است.
وی با بیان اینکه امروز گوشت از سبد غذایی برخی از خانوار ایرانی حذف شده یا کاهش یافته است، افزود: در حال حاضر مصرف گوشت قرمز ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تن است زیرا با وجود افزایش جمعیت، بالا رفتن قیمتها با درآمد مردم همخوانی ندارد.
شاد تاکید کرد: امسال به دلیل سیاستگذاری غلط در بخش بازرگانی و شعارهای خودکفایی به سمتی رفتیم که واردات بسیار کاهش پیدا کرد، از این رو میزان گوشت در بازار کاهش یافت و نرخ روند صعودی به خود گرفته است.
وی ادامه داد: اقشار زیادی از مردم در حاشیه خط فقر و پایین تر از خط فقر قرار دارند که راهکار دولت تا امسال واردات گوشت گرم با ارز ترجیحی بود، درحالیکه ارز ترجیحی فساد زاست اما مسائل بازار کالاهای اساسی پیچیده شده و نمیتوان تاثیر گرانی را بر سفره مردم نادیده گرفت، ناگزیریم به بخشی از مشکلات تن دهیم که دولت نیز همین مسیر را برای تنظیم بازار گوشت در نظر گرفته است.
وی گفت: سرانه مصرف این کالا در کشور به کمتر از یک کیلو گرم رسیده و در این راستا باز هم باید بین ۳۰ تا ۴۰درصد گوشت مورد نیاز از طریق واردات انجام شود.