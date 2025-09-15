باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حسین شاه آبادی رئیس انجمن تامین و توزیع کنندگان گوشت گفت: با خرید دام از دامداران و توزیع در بازار بدنبال کاهش قیمت هستیم و در این زمینه با شرکت پشتیبانی امور دام کشور صحبت کردیم که دامداران دام‌های خود را مستقیم به توزیع کنندگان و بسته‌بندی کننده‌ها بدهند.

به گفته وی، واردات به موقع و به اندازه می‌تواند در کاهش قیمت بازار با افزایش عرضه کمک کند.

شاه آبادی ادامه داد: توقف واردات منجر به نوسان قیمت گوشت در بازار شد که در این زمینه بخش خصوصی و انجمن توزیع کنندگان گوشت می‌توانند به عنوان بازوی کمک عرضه در بازار باشند. براین اساس انجمن‌ها و اتحادیه‌ها می‌تواند به عنوان کمک حال دولت در تامین و واردات و عرضه گوشت به بازار باشد و وزارت جهاد کشاورزی هم باید از این ظرفیت استفاده کند.

این مقام مسئول وی با ارائه راهکارهای کاهش قیمت گوشت در بازار بیان کرد: دولت با استفاده از ظرفیت‌ تشکل ها باید گوشت وارداتی را مستقیم به دست مصرف کننده برساند، از این رو پیشنهاد می دهیم که اتحادیه دامداران نرخ دام را تعیین کند تا چند نرخی در بازار اتفاق نیفتد در این صورت خرید از دامداران به سهولت و عرضه در بازار بهتر خواهد شد.