فرمانده انتظامی بوانات از کشف ۲۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۲ قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات اظهار کرد: در جهت ارتقای امنیت محله محور، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با اولویت برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز و همچنین برخورد با سوداگران مرگ، طی ۷۲ ساعت گذشته در این شهرستان به اجرا درآمد.

او ادامه داد: کشف ۲۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر، دستگیری ۲ قاچاقچی و خرده فروش و جمع آوری ۴ معتاد متجاهر و معرفی به کمپ‌های ترک اعتیاد، از نتایج اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی بوده است.

فرمانده انتظامی بوانات تصریح کرد: مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر، جمع آوری معتادان پر خطر و برخورد با سارقان و اراذل و اوباش در جهت آسایش و امنیت مردم از اولویت‌های پلیس است.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس