فرمانده انتظامی بوانات از کشف ۲۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۲ قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات اظهار کرد: در جهت ارتقای امنیت محله محور، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با اولویت برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز و همچنین برخورد با سوداگران مرگ، طی ۷۲ ساعت گذشته در این شهرستان به اجرا درآمد.

او ادامه داد: کشف ۲۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر، دستگیری ۲ قاچاقچی و خرده فروش و جمع آوری ۴ معتاد متجاهر و معرفی به کمپ‌های ترک اعتیاد، از نتایج اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی بوده است.

فرمانده انتظامی بوانات تصریح کرد: مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر، جمع آوری معتادان پر خطر و برخورد با سارقان و اراذل و اوباش در جهت آسایش و امنیت مردم از اولویت‌های پلیس است.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: مواد مخدر ، دستگیری قاچاقچی
خبرهای مرتبط
کشف ۲۳۵ کیلوگرم تریاک در اطراف یک معدن متروکه در بوانات
ناکامی اعضای باند خانوادگی قاچاق موادمخدر
ناکامی قاچاقچی در انتقال ۳۱۶ کیلوگرم تریاک در داراب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همسرکُشی و دفن او زیر خاک در اطراف شیراز
۲ فوتی در تصادف جاده جهرم - شیراز
افتتاح بخش شیمی درمانی خیرساز درمانگاه شهید مطهری شیراز
بزرگترین پرورشگاه کشور در شهر صدرا تا ۳ سال آینده افتتاح می‌شود
کاهش تصادفات فوتی در شیراز
پرداخت ۳۶۳۳۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در فارس
آخرین اخبار
پرداخت ۳۶۳۳۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در فارس
کاهش تصادفات فوتی در شیراز
بزرگترین پرورشگاه کشور در شهر صدرا تا ۳ سال آینده افتتاح می‌شود
همسرکُشی و دفن او زیر خاک در اطراف شیراز
افتتاح بخش شیمی درمانی خیرساز درمانگاه شهید مطهری شیراز
۲ فوتی در تصادف جاده جهرم - شیراز
۱۲۰ مدرسه سنگی و ۳۰۲ پروژه نیمه‌تمام در حال تکمیل هستند
صادرات فارس در مسیر توسعه؛ سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد ریالی برای بهره برداری از پایانه صادراتی فسا
تیم هندبال کازرون، استقلالی شد
افراد هنجارشکن مراسم در باغ جنت شیراز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند
آزادی ۴۳ زندانی جرائم غیرعمد در زرقان با مشارکت خیرین
دشمن امروز با تمام توان وارد میدان شده تا زیربنای فکری ما را هدف قرار دهد
تحول در مالیات اصناف؛ تسهیلات جدید تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد ۱۴۰۳ اعلام شد