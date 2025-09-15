باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری در جمع علما و روحانیون شیراز با بیان اینکه زندگی طلبگی با فشارهای زیادی همراه است، بیان کرد: طلاب تحت پوشش مرکز خدمات حوزه هستند و این مرکز نیازمند توجه ویژه مسئولان است، این افراد سربازان مکتب امام صادق (ع) هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

او با اشاره به وضعیت تورم و گرانی کالاها اظهار کرد: این تورم و گرانی روزافزون کالاها هم برای کالاهای داخلی هم خارجی، همان فشاری است که مقام معظم رهبری بارها درباره آن هشدار داده‌اند، این اقدامات بخشی از نقشه‌هایی است که برای به‌زانو درآوردن مردم طراحی شده‌اند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز ادامه داد: در جلسه اخیر سران کشورهای توسعه‌یافته، رئیس‌جمهور آمریکا صراحتاً اعلام کرد که مشکل اصلی‌شان جمهوری اسلامی ایران است، نه روسیه، هدف آن‌ها تجزیه ایران به پنج یا شش بخش است، فشار اقتصادی، گروکشی با معیشت مردم و ایجاد نارضایتی عمومی بخشی از این نقشه‌هاست، ما انتظار داریم مسئولان تعزیرات، امنیتی و قضایی استان با جدیت وارد عمل شوند.

طاهری ادامه داد: مردم تحت فشارند و این فشار روزبه‌روز بیشتر می‌شود، اختلاف قیمت‌ها در مغازه‌های نزدیک به هم، مردم را سردرگم کرده است. مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند که باید حداقل ۱۰ تا ۱۵ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت عرضه شود تا مردم بدانند چه کالاهایی دچار نوسان نمی‌شوند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز انحصاری کردن واردات کالاهای اساسی توسط گروهی خاص را یکی دیگر از توطئه‌ها برشمرد که باید با آن مقابله کرد و هشدار داد: انحصاری بودن واردات کالاهای اساسی توسط گروهی خاص است، این اقدام می‌تواند کشور را به سمت قحطی سوق دهد، باید با این دست‌ها برخورد شود و جلوی انحصاری کردن اقلام ضروری و اساسی کشور گرفته شود.

مسئول مدرسه علمیه محمودیه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه همکاری خود با اوقاف فارس اظهار کرد: در طول ۱۲ الی ۱۳ سالی که با سازمان اوقاف در ارتباط بوده‌ام، حتی در جلسات روحانیون و وعاظی که در حرم برگزار می‌شود، تاکنون مبلغی به حساب بنده واریز نشده است که بسیاری از دوستان از آن بی‌اطلاع‌اند اما لازم است بدانید که بنده هیچ‌گونه حقوقی از این مجموعه دریافت نمی‌کنم، این سخنان صرفاً نظرات شخصی و انتقادات دلسوزانه‌ای است که وظیفه خود می‌دانم بیان کنم.

رئیس هیئت امنای آستان مقدس سیدعلاءالدین حسین(ع) شیراز افزود: برخی دوستان تصور کرده‌اند که بنده حقوق‌های کلان دریافت می‌کنم، در حالی که حتی هزینه چای خود را در حرم شخصاً پرداخت می‌کنم، مهمانان شخصی‌ام نیز از این قاعده مستثنی نیستند، هیچ‌گونه سود یا درآمدی از حرم یا سازمان اوقاف برای بنده وجود نداشته و ندارد.

دبیر جامعه روحانیت شیراز بیان کرد: از دوران حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، نماینده مقام معظم رهبری در سازمان اوقاف، و ادامه آن در دوره حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی، شاهد تحولات بزرگی در این سازمان بوده‌ایم. در دوره محمدی، احیای نیت واقفین به‌صورت جدی پیگیری شد، پیش از آن، تنها هفت یا هشت نیت واقف در سامانه ثبت شده بود، اما ایشان دستور دادند تا بیش از ۷۰۰ نیت واقف بررسی و ثبت شود، این اقدام موجب شد تا موقوفات به‌صورت سیستماتیک و شفاف مدیریت شوند.

او اضافه کرد: در همان زمان، دستور داده شد که تمام اسناد و اطلاعات مربوط به اوقاف وارد سامانه شود، امروز حتی مبالغی که در ضریح‌ها جمع‌آوری می‌شود، مستقیماً وارد سامانه شده و برای برداشت آن، نیاز به امضای هفت نفر است، این نظارت دقیق، حاصل تلاش‌های محمدی است، در دوره حجت‌الاسلام خاموشی نیز نباید زحمات ایشان را نادیده گرفت، بودجه‌هایی که سال‌ها راکد مانده بود، فعال شد و زمین‌های زیادی تحت کشاورزی مدرن قرار گرفت، همچنین فعال کردن مجموعه‌های دانش‌بنیان در بخش‎‌های مختلف بخشی از خدمات ارزشمند ایشان است، این اقدامات قابل تقدیر است، هرچند طبیعتاً کارهای بزرگ با چالش‌های خاص خود همراه‌اند، نگرانی‌هایی که برخی بزرگان استان درباره موقوفات دارند، قابل‌درک است و نباید نادیده گرفته شود ولی انصافا خدمات و اقدامات این دوران با گذشته‌ها اصلا قابل مقایسه نیست.

موقوفات، سرمایه اجتماعی برای حمایت از نیازمندان و صیانت از بیت‌المال

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب هم با اشاره به اهمیت مستندسازی و پیگیری حقوقی موقوفات، اظهار کرد: مجموعه اوقاف در این زمینه تلاش‌های ارزشمندی داشته و دستگاه قضایی نیز در کنار این نهاد وظیفه صیانت و نظارت را بر عهده دارد.

او با بیان این‌که موقوفات می‌توانند بستری برای حمایت از نیازمندان باشند، افزود: استفاده صحیح از این ظرفیت، یک اقدام ارزشمند اجتماعی است که در نهایت منجر به تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش مشکلات اقشار ضعیف می‌شود.

رئیس کل دادگستری فارس پروژه پرورشگاه موقوفه زالی در شیراز را نمونه‌ای کم‌نظیر در سطح کشور دانست و گفت: این مجموعه صرفاً یک مرکز اسکان نیست بلکه یک پرورشگاه جامع برای ارائه خدمات به کودکان بی‌سرپرست و یتیم است که با همت خیران و پیگیری سازمان اوقاف در حال احداث است.

رجایی‌نسب همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه صدور اسناد موقوفات بیان کرد: تاکنون تقریباً تمامی املاک وقفی تعیین تکلیف و سنددار شده و تنها بخش اندکی باقی مانده که روند آن نیز در حال انجام است. این اقدام علاوه بر جلوگیری از تعرض به بیت‌المال، زمینه‌ای مطمئن برای سرمایه‌گذاری در موقوفات و بهره‌مندی عموم مردم فراهم می‌کند.

منبع: روابط عمومی دفتر جامعه روحانیت شیراز