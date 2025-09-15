مصرف خودسرانه کاسنی و شاتره می‌تواند با عوارضی همراه باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر تن ساز در برنامه «انارستان» از شبکه افق در مورد شایعات فضای مجازی و عوارض مصرف عرق کاسنی و شاتره به صورت خودسرانه صحبت کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: صرف غذا ، طب سنتی ، طب ایرانی
