نخست‌وزیر اسپانیا خواستار محرومیت اسرائیل از حضور در رقابت‌های ورزشی بین‌المللی به دلیل جنایت در غزه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، روز دوشنبه گفت که اسرائیل باید تا زمان توقف خصومت‌ها در نوار غزه از حضور در رقابت‌های ورزشی بین‌المللی محروم شود.

او در نشست بین‌المجالسی حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا گفت: «چرا پس از حمله به اوکراین، روسیه اخراج شد، اما اسرائیل پس از حمله به غزه اخراج نمی‌شود؟ موضع ما روشن و بدون ابهام است - تا زمانی که این بربریت متوقف نشود، نه روسیه و نه اسرائیل نباید در هیچ رقابت بین‌المللی دیگری حضور داشته باشند.»

دیروز، معترضان طرفدار فلسطین، مرحله نهایی مسابقه دوچرخه‌سواری ووئلتا اسپانیا در مادرید را مختل کردند. این مسابقه متوقف و مراسم اهدای جوایز پس از آنکه حدود ۳۰۰۰ معترض خط پایان را مسدود کردند، لغو شد.

هفته گذشته، این تیم اسرائیلی با پیراهن‌های اصلاح‌شده‌ای که نام تیم روی آنها درج نشده بود، مسابقه خود را آغاز کرد.

منبع: رویترز

