فرمانده انتظامی استان فارس گفت: ماموران پلیس نی‌ریز موفق شدند، ۲۸۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان فارس اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، ماموران انتظامی شهرستان نی‌ریز هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک سواری سمند که در محور‌های مواصلاتی در حال تردد بود مشکوک شدند و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار می‌کند.

او افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، با توجه به کوهستانی بودن منطقه، راننده عرصه را بر خود تنگ دیده و خودرو را رها می‌کند و متواری می‌شود.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه در بازرسی از آن خودرو ماموران موفق شدند ۲۸۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کنند، گفت: تلاش برای دستگیری قاچاقچی متواری با جدیت ادامه دارد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: مواد مخدر ، تریاک ، دستگیری قاچاقچی
