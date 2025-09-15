«کالج سلطنتی مطالعات دفاعی» که تحت نظارت وزارت دفاع انگلیس است، از سال آینده میلادی از ثبت‌نام دانشجویان اسرائیلی خودداری خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش رسانه‌های انگلیس در روز دوشنبه، به دلیل جنگ و جنایات اسرائیل در غزه، اتباع اسرائیلی از ثبت‌نام در یک موسسه معتبر و تحت مدیریت دولت برای مطالعات دفاعی در لندن محروم خواهند شد.

طبق گزارش روزنامه‌های تایمز و تلگراف، «کالج سلطنتی مطالعات دفاعی» (Royal College of Defense Studies) که تحت نظارت وزارت دفاع است، از سال آینده میلادی از ثبت‌نام دانشجویان اسرائیلی خودداری خواهد کرد.

این کالج، که بخشی از «آکادمی دفاع انگلیس» و مقطع تحصیلات تکمیلی است، به گفته وبسایتش، آموزش‌هایی را برای «اندیشمندان و رهبران راهبردی درون نیرو‌های مسلح و خدمات کشوری» ارائه می‌دهد و به دانشجویان بین‌المللی اجازه می‌دهد در دوره‌های خاصی تحصیل کنند.

یک مقام وزارت دفاع انگلیس در ماه ژوئن به پارلمان تأیید کرد که این کالج دوره‌های «آکادمیک غیررزمی» را به «کمتر از پنج» عضو ارتش اسرائیل ارائه می‌دهد.

وزارت دفاع بلافاصله به درخواست نظر خبرگزاری فرانسه پاسخ نداد.

اما امیر بارام، مدیرکل وزارت جنگ اسرائیل که خود در این کالج تحصیل کرده است، این تصمیم را یک «اقدام تبعیض‌آمیز» و «بی‌وفایی به یک متحد در زمان جنگ» محکوم کرد.

بارام، که یک مقام ارشد نظامی ارتش اسرائیل نیز هست، در نامه‌ای به وزارت دفاع انگلیس نوشت: «صادقانه بگویم، محرومیت اسرائیل چیزی کمتر از یک اقدام خودتخریبی برای امنیت انگلیس نیست.»

انگلیس برخی از مجوز‌های صادرات سلاح به اسرائیل برای تسلیحات مورد استفاده در غزه را معلق کرده است، اما برخی از قطعات ساخته شده در انگلیس، مانند قطعات مورد استفاده در جنگنده‌های اف-۳۵ اسرائیل، از این تعلیق مستثنی بوده‌اند.

هفته گذشته، مقامات اسرائیلی از حضور در یک نمایشگاه بزرگ تسلیحاتی در لندن منع شدند، چرا که نخست‌وزیر کی یر استارمر سعی دارد بین دولت خود و جنگ اسرائیل علیه حماس فاصله ایجاد کند.

با این حال، ۵۱ شرکت اسلحه‌سازی اسرائیلی از جمله سازنده بزرگ تسلیحات، البیت (Elbit)، در این نمایشگاه حضور یافتند که این امر اعتراض طرفداران فلسطین در خارج از محل نمایشگاه را برانگیخت.

منبع: خبرگزاری فرانسه

