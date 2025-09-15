۳۲۰۰ انشعاب غیرمجاز و ۱۷۰ دستگاه استخراج رمز ارز در لرستان شناسایی و جمع‌آوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- برق‌دزدی سال‌هاست که به‌عنوان یکی از پنهان‌ترین اما پرهزینه‌ترین معضلات صنعت برق کشور مطرح است؛ آسیبی که نه‌تنها به شبکه فشار می‌آورد، بلکه هزینه‌های هنگفتی به دوش مصرف‌کنندگان قانونی می‌گذارد.

 لرستان در سال جاری یکی از استان‌هایی بوده که به طور جدی با این پدیده مقابله کرده است. جمع‌آوری هزاران انشعاب غیرمجاز، کشف صدها دستگاه استخراج ارز دیجیتال و کاهش محسوس قطعی‌ها، نشان می‌دهد که سیاست‌های سختگیرانه در کنار توسعه انرژی‌های نو، چهره صنعت برق این استان را دگرگون کرده است.

جمع‌آوری گسترده انشعابات غیرمجاز

شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، اعلام کرد:در سال جاری تاکنون بیش از ۳۲۰۰ انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی و جمع‌آوری شده است. برای این کار در تمام شهرستان‌ها یک یا دو اکیپ فعال هستند. مشترکان غیرمجاز در صورت مراجعه و پرداخت جریمه می‌توانند انشعاب خریداری کنند، در غیر این صورت موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری می‌شود. تاکنون حدود ۵۰ درصد این انشعابات تعیین تکلیف شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی استخراج رمز ارز نیز خبر داد و گفتدر سال جاری حدود ۱۷۰ دستگاه ماینر در استان کشف، ضبط و جمع‌آوری شده‌اند. این تجهیزات اکنون در حال تعیین تکلیف قضایی هستند و پس از پرداخت جریمه و خسارت، امحاء خواهند شد.

 بهبود وضعیت تأمین انرژی و کاهش قطعی‌ها

جمشیدی با اشاره به روند مثبت مدیریت بار در استان اظهار داشت:میانگین پیک مصرف برق در هفته گذشته ۸۰۴ مگاوات بود که این هفته به ۷۵۰ مگاوات رسید. همچنین میانگین قطعی برق از ۱۰۵ مگاوات به ۷۱ مگاوات کاهش یافته است. در بخش کشاورزی سهمیه قطعی تقریباً نصف شده و در صنعت نیز شاهد کاهش ۳۰ درصدی بوده‌ایم

کنترل هوشمند مصرف ادارات

به گفته جمشیدی، نظارت دقیق بر مصرف انرژی در ادارات استان ادامه دارد:تمام ادارات لرستان به کنتورهای هوشمند مجهز هستند. سهم مصرفی برای هر اداره مشخص شده و موظف‌اند در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند. در صورت تخلف، برق اداره به‌طور هوشمند قطع می‌شود.

او افزود: در برخی دوره‌ها برق تعدادی از ادارات قطع شده، اما این قطعی‌ها دائمی نبوده و باعث رعایت الگوی مصرف در همان اداره شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به طرح‌های خورشیدی گفت:سه ساختگاه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳ مگاواتی در استان تأییدیه گرفته و به‌زودی احداث می‌شوند. همچنین یک نیروگاه ۱۲۰ کیلوواتی در پلدختر افتتاح شده و نیروگاه ۷ مگاواتی کوهدشت در حال احداث است. تاکنون بیش از ۵۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی صادر شده است.

او ادامه داد: استاندار پیگیر تجهیز همه ادارات به پنل خورشیدی است تا بر اساس قانون ماده ۵ خدمات کشوری، ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را تولید کنند. در بخش خانگی نیز حمایت از طرح‌های ۵ کیلوواتی در دستور کار قرار دارد.

 

برچسب ها: برق ، غیرمجاز
