مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی این وزارتخانه در روز پنج شنبه گفت: کارت ورود به جلسه داوطلبان از ساعت ۲۱ روز گذشته در دسترس قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت بهداشت، شاهرخ رامزی با اشاره به اینکه ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اوایل تیرماه آغاز شد، تاکید کرد: مجوز استخدام ۲۷ هزار نفر در وزارت بهداشت از طریق این آزمون صادر شده که بیشترین آمار جذب با بیش از ۱۰ هزار نفر مربوط به گروه پرستاری است.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ارسال پیامک برای متخصصان و دندانپزشکان، گفت: با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی مقرر شد این دو گروه از شرکت در آزمون کتبی روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه معاف شوند و صرفا بر اساس مصاحبه و با رعایت تشریفات قانونی و گزینش، جذب شوند.

رامزی ادامه داد: علت معافیت متخصصان و دندانپزشکان از شرکت در آزمون کتبی استخدامی، تعداد کم متقاضیان است و این افراد از طریق ارسال پیامک، برای مصاحبه دعوت می‌شوند.

وی با بیان اینکه در این آزمون حدود ۶ هزار محل شغل فاقد متقاضی است، گفت: این ظرفیت در آزمون‌ها و مراحل بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا نیروی مورد نیاز جذب شود.

به گفته وی، برای شرکت در این آزمون حدود ۱۱۴ هزار داوطلب ثبت نام کرده‌اند که بیش از ۲۲ هزار نفر آنان متقاضی گروه پرستاری هستند.

به گفته وی، نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت، ۱۷ مهرماه امسال اعلام خواهد شد.

برچسب ها: وزارت بهداشت ، آزمون استخدام
خبرهای مرتبط
امکان شروع به تحصیل نودانشجویان پزشکی در دو نیمسال مهر و بهمن
آغاز ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴
افزایش مصرف محصولات نوپدید دخانی در جامعه نگران کننده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خداقوت. لطفا پیگیر افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پپزشکی در کنکور سراسری و تخصصها باشید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۲۰:۲۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
وظیفه دولت اینه که برای همه افراد جامعه کار فراهم کنه. من درس خوندم تحصیلات دانشگاهی دارم باید بر اساس رشته تحصیلیم برام کار ایجاد بکنه. من نه پارتی دارم نه سرمایه. توی شهرمون هیچ کاری پیدا نمیشه پول اجاره خونه توی شهرهای دیگه هم ندارم. صدجا رزومه پر کردم هیچکدوم تماس نگرفتن، همه ش آشنا بازی.
آزمون استخدامی هم که شرکت میکنیم حافظ قران امتیاز داره، طرف زاییده بهش امتیاز دادن، سابقه کار داره بهش امتیاز دادن. آخه سازمان امور استخدامی، به منه بیکار کسی زن میده؟! چقدر تو بیشعوری آخه. سابقه کار از کجا بیارم تا بهم امتیاز بدین؟
کسی هم چرت نگه که برو مهارت یاد بگیر. این همه درس نخوندم که برم یه مهارت دیگه رو یاد بگیرم. یه مقدار برای زحمت های مردم ارزش قائل باشین.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
سلام برسونید.
۰
۰
پاسخ دادن
کاهش ظرفیت پزشکی همراه با خروج سرمایه ملی
لزوم تکریم بیماران در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع
اعلام نتایج آزمون معوق كارشناس رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴
آغاز برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به صورت کشوری
ورزش‌های فناورانه به زودی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود
حضور بیش از ۸۰ دانشگاه در المپیاد ورزش‌های فناورانه
ممنوعیت مصرف انگور تازه برای افرادی که دچار ضعف و نفخ معده هستند + فیلم
آخرین اخبار
حضور بیش از ۸۰ دانشگاه در المپیاد ورزش‌های فناورانه
لزوم تکریم بیماران در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع
ورزش‌های فناورانه به زودی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود
ممنوعیت مصرف انگور تازه برای افرادی که دچار ضعف و نفخ معده هستند + فیلم
کاهش ظرفیت پزشکی همراه با خروج سرمایه ملی
آغاز برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به صورت کشوری
اعلام نتایج آزمون معوق كارشناس رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴
آمادگی سامسونگ برای عرضه گلکسی S26 اولترا با مشخصاتی شگفت انگیز
کدام نوع هورمون درمانی برای زنان دیابتی بهتر است؟
کشف یک پدیده فضایی که تا ۷۵۰۰ سال دیگر تکرار نخواهد شد
اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای استانداردسازی تجهیزات آموزشی +فیلم
یک ابتکار فناورانه بزرگ برای تولید هولوگرام‌های سه‌بعدی با استفاده از اجزای ساده‌تر و ارزان‌تر
کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب دیده از جنگ تحمیلی برای دریافت حمایت اقدام کنند
روز جهانی حفاظت از لایه اوزون؛ آیا اوضاع زمین بهبود می‌یابد؟
اعتیاد به ویاگرا چه مضراتی دارد؟
تلاش برای تبدیل ایران به قطب فناوری‌های پیشرفته در غرب آسیا
پیرصالحی: کمبود تجهیزات پزشکی در کشور نداریم/ سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات خود عمل کند
کاظمی: عدالت آموزشی تنها در فضا و مکان خلاصه نمی‌شود
رونمایی از ۵ محصول جدید شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران
توسعه گردشگری سلامت از مهاجرت نخبگان پزشکی جلوگیری می‌کند
سهم ۹۰ همتی پارک فناوری پردیس در اقتصاد دانش‌بنیان کشور/ تمرکز بر فناوری‌های میکروالکترونیک و هوش مصنوعی در پارک‌های فناوری
مشوق‌های تازه برای توسعه پخش دارو در مناطق محروم
فشارخون بالا در ۷ سالگی، خطر مرگ زودرس را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد
زمان برگزاری «جشن شکوفه‌ها» اعلام شد
یک کشف جدید درباره جهش ژن آلزایمر