مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی این وزارتخانه در روز پنج شنبه گفت: کارت ورود به جلسه داوطلبان از ساعت ۲۱ روز گذشته در دسترس قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت بهداشت، شاهرخ رامزی با اشاره به اینکه ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اوایل تیرماه آغاز شد، تاکید کرد: مجوز استخدام ۲۷ هزار نفر در وزارت بهداشت از طریق این آزمون صادر شده که بیشترین آمار جذب با بیش از ۱۰ هزار نفر مربوط به گروه پرستاری است.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ارسال پیامک برای متخصصان و دندانپزشکان، گفت: با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی مقرر شد این دو گروه از شرکت در آزمون کتبی روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه معاف شوند و صرفا بر اساس مصاحبه و با رعایت تشریفات قانونی و گزینش، جذب شوند.

رامزی ادامه داد: علت معافیت متخصصان و دندانپزشکان از شرکت در آزمون کتبی استخدامی، تعداد کم متقاضیان است و این افراد از طریق ارسال پیامک، برای مصاحبه دعوت می‌شوند.

وی با بیان اینکه در این آزمون حدود ۶ هزار محل شغل فاقد متقاضی است، گفت: این ظرفیت در آزمون‌ها و مراحل بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا نیروی مورد نیاز جذب شود.

به گفته وی، برای شرکت در این آزمون حدود ۱۱۴ هزار داوطلب ثبت نام کرده‌اند که بیش از ۲۲ هزار نفر آنان متقاضی گروه پرستاری هستند.

به گفته وی، نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت، ۱۷ مهرماه امسال اعلام خواهد شد.