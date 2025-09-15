رئیس جمهور گفت: متاسفانه تروریست‌های حاکم بر تل آویو با معصومیتی که پس از خیانتی مشابه به دیپلماسی در ژوئن ۲۰۲۵ و با آغاز جنگ تجاوزکارانه به مردم کشور من احساس کردند، جری‌تر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهوری عصر دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در نشست اضطراری سران کشور‌های اسلامی و اتحادیه عرب که به منظور بررسی تداوم جنایات رژیم صهیونیستی از جمله حمله اخیر به محل جلسه سران مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در دوحه پایتخت قطر برگزار شد در اظهاراتی ضمن تقدیر از امیر قطر به دلیل برگزاری این نشست، اظهار کرد: تجاوز گستاخانه ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ به قطر حمله‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده توسط رژیم صهیونیستی بود که با هدف از بین بردن تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به نسل کشی در غزه انجام شد.

وی با تاکید بر این که «این تجاوز به دیپلماسی بیش از یک جنایت است»، گفت: این یک اعلام علنی و بی‌شرمانه که اکنون قدرت نظامی و نه قانون تعیین کننده است؛ متاسفانه تروریست‌های حاکم بر تل آویو با معصومیتی که پس از خیانتی مشابه به دیپلماسی در ژوئن ۲۰۲۵ و با آغاز جنگ تجاوزکارانه به مردم کشور من احساس کردند، جری‌تر شدند.

رئیس جمهور عنوان کرد: نباید جای هیچ شک و تردیدی باشد که حملات هفته گذشته به دوحه، تروریسم محض بود؛ سندی بود برای اینکه رژیم تل‌آویو هرگونه محدودیت اخلاقی و قانونی را کنار گذاشته است.

