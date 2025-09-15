باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، در نشست فوق‌العاده سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه، با قاطعیت اقدام اخیر اسرائیل را محکوم کرد.

ابوالغیط در سخنان خود تأکید کرد: «تجاوز اسرائیل به حاکمیت قطر، عملی فراتر از هر حد و مرز شناخته‌شده‌ای است.»

وی با اشاره به قوانین بین‌المللی افزود: «قوانین بین‌المللی به صراحت هدف قرار دادن میانجی‌گران و مذاکره‌کنندگان را ممنوع کرده است.»

دبیرکل اتحادیه عرب پیام اصلی این اجلاس را به جامعه بین‌المللی اینگونه تشریح کرد: «سکوت در برابر جنایات مستمر اسرائیل باید پایان یابد.»

ابوالغیط در ادامه با تحلیل ریشه‌های جسارت اسرائیل هشدار داد: «سکوت طولانی‌مدت جامعه بین‌المللی در برابر جنایات اسرائیل در غزه، این باور غلط را در آن تقویت کرده که به علت اقداماتش مجازات نخواهد شد.»

این نشست فوق‌العاده در پی حمله اخیر به منطقه‌ای مسکونی در دوحه تشکیل شده است.

منبع: الجزیره