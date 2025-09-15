فرماندار کوهدشت بر ضرورت ایجاد پایگاه امداد و نجات در محور پرتردد کوهدشت ـ زانوگه ـ پل سیمره تأکید کرد تا ایمنی مسافران و زائران در این مسیر ارتقا یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مراد ناصری، فرماندار کوهدشت گفت: مجموعه هلالاحمر از ظرفیتهای متعدد و ارزشمندی برخوردار است که باید تقویت شوند.
وی با اشاره به مهماننوازی مردم کوهدشت افزود: هر ساله در ایام اربعین، خیل عظیمی از زائران از ۱۵ استان بالادستی از این مسیر عبور میکنند و ایجاد پایگاه امداد جادهای در کوهدشت یک ضرورت است.
حجتالاسلام فرزاد منصوری، مسئول نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر لرستان، تاکید کرد: هلالاحمر نهادی است که با تمام ظرفیت در خدمت مردم بوده و خدمات آن بهصورت رایگان ارائه میشود. این نهاد همواره در خدمترسانی به مردم پیشگام و اثرگذار عمل کرده است.
غلامرضا علیمحمدی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان، گفت: بهزودی طرح آمایش استانی برای استقرار و راهاندازی پایگاههای جدید اجرا خواهد شد؛ بر اساس این طرح، پایگاهها باید حدود ۳۰ کیلومتر از یکدیگر فاصله داشته باشند.
علیمحمدی با اشاره به اهمیت کوهدشت افزود: ظرفیتهای هلالاحمر در این شهرستان باید شناسایی شوند. کوهدشت یک محور مواصلاتی حیاتی است و مسیر کوهدشت ـ پل سیمره به دلیل تردد بالای خودروها، نیازمند ایجاد پایگاه امداد جادهای جدید است.