فرماندار کوهدشت بر ضرورت ایجاد پایگاه امداد و نجات در محور پرتردد کوهدشت ـ زانوگه ـ پل سیمره تأکید کرد تا ایمنی مسافران و زائران در این مسیر ارتقا یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مراد ناصری، فرماندار کوهدشت گفت: مجموعه هلال‌احمر از ظرفیت‌های متعدد و ارزشمندی برخوردار است که باید تقویت شوند.

وی با اشاره به مهمان‌نوازی مردم کوهدشت افزود: هر ساله در ایام اربعین، خیل عظیمی از زائران از ۱۵ استان بالادستی از این مسیر عبور می‌کنند و ایجاد پایگاه امداد جاده‌ای در کوهدشت یک ضرورت است.

حجت‌الاسلام فرزاد منصوری، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر لرستان، تاکید کرد: هلال‌احمر نهادی است که با تمام ظرفیت در خدمت مردم بوده و خدمات آن به‌صورت رایگان ارائه می‌شود. این نهاد همواره در خدمت‌رسانی به مردم پیشگام و اثرگذار عمل کرده است.

غلامرضا علی‌محمدی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، گفت: به‌زودی طرح آمایش استانی برای استقرار و راه‌اندازی پایگاه‌های جدید اجرا خواهد شد؛ بر اساس این طرح، پایگاه‌ها باید حدود ۳۰ کیلومتر از یکدیگر فاصله داشته باشند.

علی‌محمدی با اشاره به اهمیت کوهدشت افزود: ظرفیت‌های هلال‌احمر در این شهرستان باید شناسایی شوند. کوهدشت یک محور مواصلاتی حیاتی است و مسیر کوهدشت ـ پل سیمره به دلیل تردد بالای خودروها، نیازمند ایجاد پایگاه امداد جاده‌ای جدید است.

برچسب ها: ایمنی ، جاده
خبرهای مرتبط
سنندج/
ايمن‌سازي راه‌هاي استان كردستان
مشهد/
اقدامات ایمن سازی در محورهای صالح آباد صورت گرفته است
سنندج/
30 میلیارد ریال صرف ایمن سازی راه های کردستان شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ونایی، سرزمین رنگ و نوای روزهای آخر تابستان + فیلم
افزایش ۱۹ درصدی تردد خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی لرستان
تحویل ۳۶۰ کلاس درس تا مهرماه در لرستان؛ بیش از ۷۵ درصد مدارس سنگی هم چنان مانده‌اند
تعیین تکلیف شهرک پگاه رزم آوران در قالب ۱۷۰۰ قطعه زمین
یک کشته و دو مصدوم در حادثه محور خرم آباد _ بروجرد
آخرین اخبار
یک کشته و دو مصدوم در حادثه محور خرم آباد _ بروجرد
تعیین تکلیف شهرک پگاه رزم آوران در قالب ۱۷۰۰ قطعه زمین
افزایش ۱۹ درصدی تردد خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی لرستان
ونایی، سرزمین رنگ و نوای روزهای آخر تابستان + فیلم
تحویل ۳۶۰ کلاس درس تا مهرماه در لرستان؛ بیش از ۷۵ درصد مدارس سنگی هم چنان مانده‌اند
پایان کار سرویس‌های غیرمجاز و ساماندهی حمل‌ونقل مدارس لرستان
پاکبانان قربانیان خاموش خیابان‌ها؛ حادثه‌ای دیگر در کوهدشت
تصادف مرگبار با ۵ فوتی و مصدوم در دورود
ثبت نام ۹۴ درصد دانش آموزان لرستانی؛ ۶ درصد باقی مانده در هدایت تحصیلی مانده‌اند
وعدۀ پایان خاموشی‌های روزانه برق در لرستان
راهپیمایی جمعه خشم و نصر در سراسر استان لرستان برگزار می‌ شود
وعده نافرجام قطع آبیاری فضای سبز خرم آباد با آب شرب؛ تنش آبی به بحران تبدیل شده است
نفس گرفته دورودی‌ها؛ آلودگی کارخانه سیمان دورود زخمی کهنه بر جان یک شهر + فیلم
از افسانه تا واقعیت بادامک و بابا بهرام؛ پناهگاه صخره‌ای دوران پارینه‌سنگی