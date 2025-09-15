باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مقداد صارمی، معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار بروجرد، با اشاره به نقش بنیاد علوی در تامین بخش قابل توجهی از این بسته‌ها گفت: خیرین نیز با کمک‌های مالی و تهیه مستقیم اقلام، در این کار خداپسندانه سهیم بوده‌اند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش به منزله سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند عدالت آموزشی را محقق کند.

صارمی تاکید کرد: بسیاری از دانش‌آموزان در مناطق روستایی و حاشیه شهر به دلیل مشکلات اقتصادی از امکانات آموزشی کافی برخوردار نیستند و طرح‌های حمایتی می‌توانند از افت تحصیلی و ترک تحصیل آنان جلوگیری کنند.

معاون فرماندار بروجرد خاطرنشان کرد: همراهی نهادهای دولتی، خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد، ضامن استمرار این مسیر حمایتی خواهد بود و امیدواریم گامی مهم در حمایت از تحصیل دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهرستان برداشته شود.

۵۹ هزار دانش‌آموز بروجردی در حدود ۴۲۰ واحد آموزشی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند و این طرح حمایتی می‌تواند نقش مهمی در کاهش محرومیت آموزشی و ایجاد انگیزه تحصیلی در آنان ایفا کند.