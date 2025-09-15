استان لرستان گام مهمی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برداشت و تولید ۴۰ مگاوات برق خورشیدی وارد مرحله عملیاتی شد. این اقدام بخشی از برنامه سه‌ساله استان برای تولید ۳۰۰ مگاوات برق پاک است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-استاندار لرستان، سید سعید شاهرخی اعلام کرد: با توجه به تاکیدات رئیس جمهور برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و رفع ناترازی برق در کشور، لرستان آماده جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه است.» وی افزود: «برای تحقق هدف ۳۰۰ مگاوات برق طی سه سال، سالانه باید ۱۰۰ مگاوات برق در استان تولید شود تا علاوه بر تأمین نیاز مودیان، انرژی به شبکه برق کشور نیز افزوده شود.

شاهرخی با اشاره به آمادگی استان برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خانگی گفت: ۳۰ ساختگاه در استان طراحی شده و مراحل قانونی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق در حال انجام است. از همه سرمایه‌گذاران دارای توان مالی دعوت می‌کنیم در این حوزه وارد شوند تا نقش موثری در تولید برق کشور ایفا کنند.

 وی تاکید کرد که کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان، شیرزاد جمشیدی، نیز اعلام کرد که طی ۸ ماه گذشته اقدامات اداری و عملیاتی برای تولید ۴۰ مگاوات برق به مرحله نهایی رسیده و با همکاری ۳۰ مجموعه اداری و دستگاه اجرایی، زمینه تولید ۱۰۰ مگاوات برق در سال آینده فراهم خواهد شد.

 وی افزود: اجرایی شدن این طرح کمک قابل توجهی به کاهش خاموشی‌ها در استان و کشور خواهد کرد.

 

