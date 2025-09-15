باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هانا اینبیندر، هنرپیشه آمریکایی، در حالی که جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را در مراسمی در لس آنجلس دریافت می‌کرد، فراخوانی برای «آزادی فلسطین» داد.

اینبیندر، که پیش از این نیز از آرمان فلسطین حمایت کرده است، این جایزه را برای بازی در سریال کمدی «هَکس» (Hacks) دریافت کرد.

اینبیندر در اظهاراتی به گزارشگران گفت که آرمان فلسطین «به دلایل بسیاری بسیار به قلبم نزدیک است» و اشاره کرد که دوستانی دارد که در نقش‌های بشردوستانه در این سرزمین کار می‌کنند.

او گفت: «احساس می‌کنم به عنوان یک فرد یهودی، این وطیفه من است که بین یهودیان و دولت اسرائیل تمایز قائل شوم.»

منبع: الجزیره