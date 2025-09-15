کارشناس سازمان ملل، روز دوشنبه هشدار داد که حمله اسرائیل به شهر غزه، ممکن است این شهر را به مکانی غیرقابل سکونت تبدیل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرانچسکا آلبانیز، کارشناس سازمان ملل، روز دوشنبه هشدار داد که حمله اسرائیل به شهر غزه، فلسطینیان را با ویرانی رو‌به‌رو خواهد کرد و این شهر ممکن است به مکانی غیرقابل سکونت تبدیل شود.

آلبانیز، که گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷ است، در ژنو به خبرنگاران گفت: «اسرائیل در حال بمباران با استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف است... و در تلاش است تا فلسطینیان را به زودی تخلیه کند. چرا؟ زیرا این آخرین بخش از غزه است که باید غیرقابل سکونت شود.»

منبع: رویترز