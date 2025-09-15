یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی با تکرار ادعا‌های تکراری و تهییج‌آمیز خود، سعی در ایجاد فضای روانی برای توجیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه این رژیم علیه ایران داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - امیر بارام، مدیرکل وزارت جنگ اسرائیل، در اظهاراتی که بیشتر به یک فیلمنامه تبلیغاتی شبیه بود، بدون ارائه هیچ سند یا دلیل متقنی، ادعا کرد که «رویارویی‌های جدید با ایران اجتناب‌ناپذیر است». وی این ادعا را با اشاره به ادعاهای «پیروزی» اسرائیل در برخورد‌های قبلی مطرح کرد که خود تناقضی آشکار در سخنان اوست؛ چرا که اگر پیروزی آن‌قدر «واضح» بوده، چه دلیلی برای «اجتناب‌ناپذیری» درگیری‌های بیشتر وجود دارد؟

این مقام صهیونیستی با لفاظی و استفاده از عباراتی کلی و احساسی، سعی در ارائه تحلیلی سطحی و غیرواقعی دارد تا بر طبل تبلیغات ضدایرانی بکوبد. وی هیچ نمونه‌ای از این «تحقیر» یا اقدام تهاجمی ایران ارائه نداد.

بارام در ادامه با افتخار از معاملات تسلیحاتی جدید به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار خبر داد که خود گویای اصلی‌ترین انگیزه پشت چنین اظهارات تحریک‌آمیزی است.

سخنان این مقام اسرائیلی، که در یک کنفرانس اقتصادی و نه امنیتی بیان شده، فاقد هرگونه استدلال منطقی و صرفاً بیانیه‌ای تبلیغاتی برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های توسعه طلبانه و ایجاد ترس در راستای تأمین منافع اقتصادی شرکت‌های سلطه‌گر تسلیحاتی است.

منبع: تایمز اسرائیل

