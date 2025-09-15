باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با حضور در منازل شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با خانواده سرداران شهید سپهبد «محمد باقری»، سپهبد «غلامعلی رشید»، سپهبد «حسین سلامی»، سپهبد «علی شادمانی»، سرلشکر «امیرعلی حاجی‌زاده»، سرلشکر «محمود باقری»، سرلشکر «مهدی ربانی»، سرلشکر «غلامرضا محرابی»، سرتیپ «علیرضا لطفی» و سرهنگ «علیرضا بوستان‌افروز» دیدار کرد.

شهید باقری نقش بسیار برجسته‌ای در حل مسائل کشور و منطقه داشت

سرلشکر موسوی در دیدار با خانواده سردار سپهبد شهید محمد باقری رئیس فقید ستادکل نیرو‌های مسلح اظهار داشت: در حدود ۱۰ سال حضور سردار سپهبد شهید محمد باقری در رأس ستادکل نیرو‌های مسلح شاهد تحولات و پیشرفت‌های زیادی بودیم که با درایت، هوشمندی، علم و تبعیت این شهید بزرگوار از فرمانده معظم کل قوا این تغییرات صورت گرفت.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح افزود: ایشان تنها منحصر به نیرو‌های مسلح نبود و در جلسات با مقامات کشوری به‌ویژه در سال‌های اخیر نقش بسیار برجسته‌ای در حل مسائل کشور و منطقه داشت.

وی با بیان اینکه "سپهبد شهید محمد باقری برای ما نه‌تنها فرمانده و راهنما بلکه یک رفیق و دوست به‌تمام معنا بود. "، تصریح کرد: فقدان ایشان به‌عنوان رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و عضو شورای‌عالی امنیت ملی به‌سختی قابل جبران است؛ لذا آن چیزی که بیشتر ما آزار می‌دهد، این است که یک رفیق و دوست بسیار عزیز را از دست دادیم؛ البته برای این عزیزان که قریب به ۵۰ سال برای دفاع از اسلام و انقلاب و میهن سر از پا نشناختند و جهاد کردند، پایانی غیر از «شهادت» شایسته نبود.

قدرت تفکر، اندیشه و سخنوری سردار رشید بسیار قوی و غنی بود

سرلشکر موسوی همچنین در دیدار با خانواده سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید فرمانده فقید قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) گفت: ما با وجود اینکه خیلی با سردار رشید محشور بودیم، ولی خیلی از زوایای زندگی و ویژگی‌های اخلاقی شهید را به‌خوبی درک نکردیم و شاید خواست خداوند مبنی بر زنده ماندن همسر گرامی ایشان در این حادثه این بوده باشد که صفات و ویژگی‌های شهید توسط همسرشان بیان شود و چراغ راه آیندگان باشد.

وی ابراز کرد: قدرت تفکر، اندیشه و سخنوری سردار رشید به‌حدی قوی و غنی بود که زمانی که در جمعی سخنرانی می‌کرد، قادر بود تا چندین ساعت، بدون ذره‌ای خستگی به ارائه موضوعات بپردازد و مستمعین نیز مجذوب گفته‌های ایشان می‌شدند.

شهید سلامی به دشمنان گفته بود؛ با همین نسل جدید (نسل Z) به جنگ شما خواهیم آمد

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در دیدار با خانواده سردار سپهبد شهید حسین سلامی فرمانده‌کل فقید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اظهار داشت: بنده از زمانی که ایشان جانشین سپاه بود و من جانشین ارتش بودم افتخار آشنایی با شهید سلامی را داشتم، و سپس در ادامه، در فرماندهی‌کل سپاه و ارتش که باز با هم بودیم، ارتباط خیلی نزدیک و قلبی داشتیم و در جلساتی که در خدمتشان بودم، آن‌چه در روحیات و سکنات ایشان کاملاً ملموس و نمایان بود، روحیه شهادت‌طلبی و تلاش و کار جهادی برای رضای خدا بود.

سرلشکر موسوی ادامه داد: ما امروز اثر کار این شهیدان را در اشتیاق نسل جدید به آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی و کشور به‌وضوح می‌بینیم، نسلی که شهید سلامی عزیز در خصوص آنها به دشمنان این مرز و بوم گفته بود؛ "ما با همین نسل جدید (نسل Z) به جنگ شما خواهیم آمد".

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با مباحث سرمایه اجتماعی در آخرین موردی که بنده در یک نظرسنجی ملاحظه کردم، سرمایه اجتماعی نیرو‌های مسلح به‌طور چشمگیری افزایش یافته بود که این امر به‌برکت خون این شهیدان از جمله شهید سلامی عزیز است.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در دیدار با خانواده سردار سپهبد شهید علی شادمانی فرمانده فقید قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) هم گفت: شهید شادمانی واقعاً گمنام بود و تا زمان شهادت چندان برای جامعه شناخته‌شده نبود؛ امثال این شهید بزرگوار را شاید کم نداشته باشیم.

وی اضافه کرد: ان‌شاءالله اگر در فردای محشر، بتوانیم جایگاه این بزرگمردان را درک کنیم.

آنچه ما را در جنگ ۱۲ روزه پیروز کرد حاصل زحمات شهید حاجی‌زاده بود

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در دیدار با خانواده سردار سرلشکر شهید امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده فقید نیروی هوافضای سپاه نیز با اعلام اینکه "سلام و مراتب دعای فرمانده معظم کل قوا را خدمتتان ابلاغ می‌کنم. "، اظهار داشت: حضرت آقا فرمودند؛ "همان روز‌های اول جنگ، شما به‌نمایندگی از طرف من بروید به شهدا سر بزنید و سلامم را برسانید، تسلیت بگویید و اطلاع دهید که من برای اینها دعا می‌کنم".

سرلشکر موسوی اضافه کرد: ما که بازمانده این شهدا هستیم به‌دلایل متعدد به اینها مدیونیم؛ این شهیدان عمر و همه سرمایه زندگی خود را وقف اهداف عالی، ایمان، آرمان‌های مقدس انقلاب، میهن اسلامی و مردم کردند.

وی تصریح کرد: من شاهد بودم که شهدایی مانند سرلشکر شهید حاجی‌زاده نه شب را از روز جدا کرده بودند، نه تعطیلی را می‌شناختند، بلکه دائم دنبال این بودند که قدرت کشور را افزایش دهند تا کشور بتواند از عزت و اقتدار خودش و بزرگی این ملت هنگام ضرورت، دفاع کند.

سرلشکر موسوی افزود: آنچه ما در آن ۱۲ روز دیدیم که منجر به پیروزی بزرگ کشور ما مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی شد، حاصل زحمات این عزیزان بود که چندین دهه شبانه‌روز کار کرده بودند و سرانجام مزد خود را با شهادت گرفتند.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح همچنین در دیدار با خانواده سرلشکر شهید محمود باقری فرمانده فقید موشکی نیروی هوافضای سپاه اظهار داشت: بنده شهید باقری را از سال ۹۵ که در یکی از برنامه‌های بازدید با ایشان آشنا شدم، خیلی دوست داشتم؛ آن روزی هم که مفتخر به درجه سرتیپی توسط فرمانده معظم کل قوا شد، من هم حضور داشتم.

سرلشکر موسوی یادآور شد: آن شبی که شهادت سردار حاجی‌زاده رخ داد، من با خودم گفتم؛ "سردار باقری هستند و در نیروی هوافضا مشکلی نداریم. "؛ ولی بعد از شنیدن خبر شهادت ایشان واقعاً متأثر شدیم؛ البته پایانی غیر از شهادت هم برای ایشان به‌دور از انصاف بود.

وی عنوان کرد: خیلی از اقدامات این شهید بزرگ را هنوز نمی‌توان اعلام کرد و شاید چندین سال بعد که شرایط فراهم شود، بتوان آن اقدامات را بازگو کرد.

پایانی بهتر و شایسته‌تر از شهادت برای شهید ربانی متصور نبودیم

سرلشکر موسوی همچنین در دیدار با خانواده سرلشکر شهید مهدی ربانی معاون فقید عملیات ستادکل نیرو‌های مسلح عنوان کرد: از ویژگی‌های بارز شهید ربانی اخلاق نیکو و خوش‌رو بودن آن عزیز بود؛ ایشان اهتمام جدی به برپایی مجالس اهل‌بیت علیهم‌السّلام در منزلشان داشت و ما پایانی بهتر و شایسته‌تر از شهادت برای ایشان متصور نبودیم.

شهید محرابی تمام عمر خود را در گمنامی سپری کرد

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در دیدار با خانواده سرلشکر شهید غلامرضا محرابی معاون فقید اطلاعات و امنیت ستادکل نیرو‌های مسلح اظهار داشت: شهید محرابی تمام عمر خودش را در گمنامی و دور از دید همگان در راه خدا، اسلام و انقلاب اسلامی سپری کرد.

سرلشکر موسوی گفت: به‌دلیل مشغله فراوان کاری شهید محرابی، خانواده این شهید عزیز هم خیلی فرصت دیدار و بهره‌مندی از حضورشان در منزل را نداشتند لذا خلعتی به‌جز شهادت در راه حق زیبنده ایشان نبود.

تحمل فقدان سرهنگ شهید بوستان‌افروز برای ما که همکار ایشان بودیم خیلی سخت است

سرلشکر موسوی در دیدار با خانواده سرهنگ شهید علیرضا بوستان‌افروز از فرماندهان فقید نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: تحمل مصیبت این شهیدان برای ما که همکار ایشان بودیم، خیلی سخت است؛ لذا برای خانواده، این مصیبت بسیار سنگین‌تر و جانکاه است که امیدواریم خداوند به شما صبر و سکینه قبلی عنایت بفرماید.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: این مصیبت، یک آزمایش و امتحان الهی هم هست و وظیفه ما مطابق فرمایش قرآن کریم در این‌گونه مواقع «صبر» است که در ادامه، بشارت و پاداش الهی را به‌همراه خواهد داشت؛ خداوند به‌پاس صبر و استقامت بر مصیبت ما، در‌های رحمت را بر ما خواهد گشود و ان‌شاءالله ما را از هدایت‌یافتگان قرار خواهد داد.