آزادکار وزن ۷۹ کیلوگرم کشورمان با پیروزی مقابل حریفش از جمهوری آذربایجان به مدال برنز رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نخودی در دیدار رده بندی وزن ۷۹ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی با نتیجه ۴ بر ۲ از سد جبرئیل گادجیف از جمهوری آذربایجان گذشت و به مدال برنز رسید.

نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر میشل لابرویلا از پورتوریکو را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر ۱ واسیلی میخایلوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

نخودی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۳ مغلوب گئورگیوس کوگیومتسیدیس از یونان شد و به به دیدار رده بندی رفت.