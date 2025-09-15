وزارت امور خارجه نروژ روز دوشنبه به ادعای نقض حریم هوایی لهستان، سفیر روسیه در نروژ را فراخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - این وزارتخانه در حساب کاربری اکس خود نوشت: «امروز، وزارت امور خارجه نروژ، سفیر روسیه در نروژ را به دنبال نقض حریم هوایی لهستان توسط روسیه در دهم سپتامبر، به یک جلسه فراخواند. چنین اقداماتی غیرمسئولانه و غیرقابل قبول است.» و افزود که اسلو «کاملاً» با لهستان ابراز «همبستگی» می‌کند.

دیروز، کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور لهستان، استقرار نیرو‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در این کشور را تأیید کرد.

ر حالی که کشور‌های اروپایی همچنان روسیه را مسئول می‌دانند، مسکو هرگونه مشارکت و دخالت در این حادثه را رد کرده است و گفت که هیچ مدرکی دال بر روسی بودن پهپاد‌ها وجود ندارد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنجشنبه گفت که پس از این حادثه، فرانسه سه جنگنده برای کمک به محافظت از حریم هوایی لهستان اعزام خواهد کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: سفیر روسیه ، نروژ ، حمله پهپادی ، لهستان
