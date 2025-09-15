طبق اعلام نشریه اکسیوس، ترامپ پیش از حمله اسرائیل به قطر مطلع شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه آمریکایی اکسیوس در گزارشی نوشته است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیش از حمله هفته گذشته به مقامات حماس در قطر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا را در جریان این برنامه قرار داده بود.
کاخ سفید گفته بود که تنها پس از آنکه موشکها در آسمان بودند به آنها اطلاع داده شده، که به ترامپ هیچ فرصتی برای مخالفت با این حمله نداده است.
اما اکسیوس به نقل از مقامات اسرائیلی که نامی از آنها برده نشده گزارش داد که نتانیاهو صبح روز سهشنبه، قبل از وقوع حمله، با ترامپ صحبت کرده بود.
کشورهای جهان روز جمعه حملات رژیم تروریستی اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، در تاریخ ۹ سپتامبر را محکوم کردند و تاکید داشتند که این حملات «نقض حاکمیت قطر و تهدیدی برای ثبات منطقه» محسوب میشود.
منبع: اکسیوس