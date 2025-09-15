پزشکیان: امیدوارم ایران و لبنان بر مبنای حق و عدالت روابط خود را ارتقا دهند

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال گسترش همکاری‌ها و تقویت روابط با لبنان و دیگر کشور‌های منطقه بر اساس احترام و منافع متقابل بر مبنای تعامل برد - برد است، گفت: امیدوارم ایران و لبنان بتوانند بر مبنای حق و عدالت روابط خود را بیش از پیش ارتقا دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان عصر دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در ادامه دیدار‌های خود در حاشیه نشست اضطراری سران کشور‌های اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه قطر، در دیدار «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار اظهار داشت: بنده از همان دوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ایران به دنبال تقویت وفاق و انسجام در داخل ایران و میان کشور‌های همسایه و مسلمان و نیز ارتقای سطح روابط با دیگر کشور‌های جهان بوده و همچنان در عمل این مسیر را دنبال می‌کنم.

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال گسترش همکاری‌ها و تقویت روابط با لبنان و دیگر کشور‌های منطقه بر اساس احترام و منافع متقابل بر مبنای تعامل برد - برد است، افزود: رویکرد ما برای تقویت انسجام و همکاری بر اساس احترام و منافع متقابل با کشور‌های همسایه و منطقه، برگرفته از آموزه‌های دینی ماست. باور ما این است که «هر چه را برای خود می‌پسندیم برای دیگران نیز بپسندیم»؛ اگر این باور مبنای عمل ما باشد، هرگز در روابط و تعاملات خود دچار مشکل نخواهیم شد و امیدوارم ایران و لبنان نیز بتوانند بر مبنای حق و عدالت روابط خود را بیش از پیش ارتقا دهند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عملکرد رژیم صهیونیستی گواه آن است که به هیچ حد و مرزی پایبند نیست، تصریح کرد: آنچه این روز‌ها از رژیم صهیونیستی می‌بینیم، گواه خوی تجاوزگری و وحشی این رژیم است؛ نکته تاسف‌بارتر این است که کشور‌های مدعی دفاع از آزادی و حقوق بشر نه تنها در برابر کشتار انسان‌ها در غزه در اثر بمباران و حتی گرسنگی سکوت کرده‌اند، بلکه از این رژیم پشتیبانی تسلیحاتی و حقوقی نیز می‌کنند.

رئیس جمهور لبنان نیز ضمن ابراز خرسندی از فرصت دیدار با دکتر پزشکیان، با بیان اینکه کشورش به دنبال روابط دوستانه و بر اساس احترام و منافع متقابل با جمهوری اسلامی ایران است، گفت: با آنچه جنابعالی بیان کردید کاملا موافق هستم و امیدوارم بتوانیم با غلبه بر هر مانعی در مسیر توسعه روابط دو کشور، همکاری‌ها و مراودات ایران و لبنان را بیش از پیش گسترش دهیم.

جوزف عون با بیان اینکه ما برای ایران پیشرفت، شکوفایی و آرامش آرزو داریم و تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی محکوم می‌کنیم، خاطرنشان کرد: تفاوت دیدگاه‌ها بین کشور‌های مختلف امری طبیعی است، اما می‌توانیم با تفاهم و همکاری مستمر بر هر مانعی در مسیر گسترش روابط دوستانه فیمابین غلبه کنیم.

