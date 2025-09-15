غارهای لرستان؛ از زیستگاه انسان نخستین تا میراث جهانی

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- استاندار لرستان گفت: ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ این دره، مهر تأییدی بر اصالت، قدمت، تاریخ و تمدن لرستان و شهر خرمآباد است که بلافاصله پس از این موفقیت بزرگ، برنامهریزی جدی برای بهرهمندی از مزایای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن آغاز شده است
سید سعید شاهرخی با اشاره به ضرورت انسجام در مدیریت این ظرفیت بزرگ افزود: با هماندیشی و استفاده از خروجی شوراهای مشورتی استان، به این جمعبندی رسیدیم که برای عبور از مرحله ثبت جهانی و دستیابی به استانداردهای یک منطقه جهانی، نیازمند ساختار منسجم هستیم.
به گفته او، به همین منظور شورای عالی جهانی شدن استان تشکیل شد که نخبگان، فرهیختگان و متخصصان حوزه میراث فرهنگی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط در آن حضور دارند و محوریت شورا بر عهده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان است.
پیوند تاریخ با توسعه اقتصادی
شاهرخی تصریح کرد: این شورا ظرفیتهای علمی و اجرایی استان را پای کار خواهد آورد و تحولات در سه حوزه کالبد شهری و زیرساختها، ابعاد فرهنگی و اجتماعی و طراحی یک پیوست اقتصادی دنبال میشود. امیدواریم این رویداد علاوه بر آثار فرهنگی و اجتماعی، در حوزه اقتصاد نیز منشأ تحولات اساسی شود.
محوطههای پیشاتاریخی دره خرمآباد شامل غارها و پناهگاههایی همچون یافته، کلدر، کنجی، قمری، گیلوران و گرارجنه است که آثار زندگی انسانهای نخستین بین ۶۰ تا ۶۳ هزار سال پیش در آن کشف شده است.
غار یافته نیز با ابزارهای سنگی و بقایای انسانی کشفشده، یکی از مهمترین شواهد تکامل انسان در جهان محسوب میشود.
افقهای تازه گردشگری و پژوهشی
ثبت جهانی این محوطهها، فرصتهای تازهای برای توسعه گردشگری پایدار، جذب سرمایهگذاری و جلب توجه نهادهای بینالمللی به حفاظت از این میراث گرانبها فراهم میکند. کارشناسان معتقدند دره خرمآباد میتواند همانند پرسپولیس یا بیستون به یکی از مراکز مهم مطالعات باستانشناسی و انسانشناسی جهان تبدیل شود.
نقطه عطفی برای لرستان
به این ترتیب، غارهای لرستان که روزگاری زیستگاه انسان نخستین بودند، امروز به عنوان میراث مشترک بشری ثبت جهانی شدند؛ رخدادی که جایگاه لرستان را در نقشه تمدنهای کهن پررنگتر کرده و افقهای تازهای در مسیر فرهنگی، علمی و اقتصادی این استان گشوده است.