دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران به گزافه گویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنیامین نتانیاهو در ادامه ادعاها و گزافه گویی های خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «ما در دورانی پر از چالش‌های عظیم قرار داریم. تجاوز ایران و گروه‌های تروریستی وابسته به آن، کسانی که می گویند «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل»، این شعار را تصادفی نمی‌دهند، آنها اسرائیل را خط مقدم تمدن آمریکایی در خاورمیانه می‌دانند.»

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «با این حرف نتانیاهو اگر ملت آمریکا خودکشی کنند حق دارند که یک جنایتکارِ بی‌هویتِ کودک‌کش خود را خط مقدم تمدن آنها معرفی می‌کند.»

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۱۰:۱۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
كساني كه دل در گرو امريكا دارند وان كشور مستكبر را ناجي مردم مي دانند مطمئن باشند رگه هاي قوي از شرك به خدا در وجودشان دارند
قسمت پاياني ايه ٢٢ سوره بقره بر اين مطلب دلالت دارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
دنیا شده میدان حررافی. عمل کردن از هزار تا سخنرانی بهتره.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
همین امریکای جنایتکار نباشه بخدا بخدا حاکمان جهان سوم ملتشان را بخاطر اطاعت نکردن بخاطر اعتراض و ...‌سرشون بالای دارابودن الان ازترس همین جنایتکار وحقوق بشر کمی ملت آزادند
۶
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴

نه اینکه الان دنیا در صلح وامنیت هست؟ نه اینکه در وبتنام و هیرو شیما و افغانستان وعراق همین امریکا کم ادم نکشته؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
واقعا حقوق بشر آمریکا زبانزد هست اون ینده خدا کی بود جرج فلوید بود اسمش به نظرم پلیس آمریکا زانوش رو گذاشته بود رو گردنش یارو داشت میگفت نفسم درنمیاد پاشو ورنداشت مرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
انسانیت در این زمانه جایگاهی ندارد . هر کشوری به فکر منافع خود هست. فقط مسئولان کشور ما با تابعیت مضاعف به فکر منافع خود در بیرون از مرزها هستند. دوگانگی شخصیت مسئولان ایران خیلی پررنگ است.
مردم آمریکا هم مثل مردم ایران هیچ گناهی ندارند فقط دولت شان قصد دارد در امور همه کشور ها برای منافعش دخالت کند.
مرگ بر آمریکا ، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر تمام کسانی که دم از حقوق بشر می زنند.
همه کشور ها می خواهند در عرصه ی جهانی عرض اندام کنند و پله های ترقی و پیشرفت را طی کنند اما سگ هاری مثل آمریکا پاچه ی همه را می گیرد و می گویید از من تبعیت کنید این چه منطقی هست.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
نتانیاهو و ترامپ و کسانی که آنها را روی کار آورده اند همان فراعنه زمان هستند که نابود خواهند شد به حول و قوه الهی
۰
۵
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۷:۳۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
عجبی یه حرف منطقی ازتصویب کننده 20دقیقه ای برجام صادرشد.
۰
۵
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۷:۱۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
ناف ترامپ را با پهپاد هدف قرار بده . خخخخخخخخخخخ
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
درود بر مردم آمریکا.ما با مردم آمریکا هیچگونه مشکلی نداریم.
۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
درود
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
سلام
درود بر دكتر لاريجاني كه با پاسخ متين خود دهان ياوه گوى نتانياهو را بست
۶
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به قطر با چراغ سبز آمریکا جنایتکار صورت گرفت. حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به قطر با هماهنگی آمریکا جنایتکار انجام شد.
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خدایی در و تخته آمریکا و باند جنایتکار صهیونیستی جعلی غاصب خیلی عحیب و اساسی جور جورنا!!!!
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل مرگ بر ترامپ مرگ برنتانیاهو چسبید
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بهتر است سر به اسرائیل نذارید .غزه را دیدید که چطور مثل قوم مغول شخم زدن و از کشتار زن وکودکان هم ترسی نداشتن .نه نیازی مرگ بر آمریکا و نه نیازی به شعار مرگ بر اسرائیل است بهتر فکر عمران و آبادی کشور خود باشید.
۱۱
۱۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۷:۱۱ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
احسنت . حرف دل ۹۸ درصد مردم ایران را زدی .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
ما ملت امام‌حسینیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
نمی زارند که به فکر کشور باشیم چون الگو شده ایم باید الگو نباشیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۱ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
بله حرف دل 98% مردمه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
آیا ملت امام حسین بودن معنی اش مرگ و نابودی است یا زندگی کردن و خدمت به خلق و تلاش در راستای شکوفایی و بالندگی کشور؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
یعنی اناا میزارن ما به ابادانی هم فکر کنیم؟
مگر قطر کاری با انها داشت؟
Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۲۳:۴۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
درود،دقیقآ باید با تفکر سخن گفت
۲
۱۱
پاسخ دادن
