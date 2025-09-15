باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش یک سند رسمی که روز دوشنبه توسط خبرگزاری فرانسه (AFP) مشاهده شد، دولت اسپانیا یک قرارداد به ارزش نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورو (۸۲۵ میلیون دلار) برای خرید سامانه‌های راکت‌انداز طراحی شده توسط اسرائیل را لغو کرده است.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، هفته گذشته اعلام کرد دولت او «به صورت قانونی» ممنوعیت فروش یا خرید تجهیزات نظامی با اسرائیل را به دلیل تهاجم این رژیم به غزه «تحکیم و تثبیت خواهد کرد».

طبق گزارش «تراز نظامی» مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی (IISS)، این قرارداد که به یک کنسرسیوم از شرکت‌های اسپانیایی اعطا شده بود، شامل خرید ۱۲ سامانه راکت‌انداز SILAM مشتق از پلتفرم PULS ساخته شده توسط شرکت اسرائیلی البیت سیستمز (Elbit Systems) می‌شد.

این لغو که نخست توسط رسانه‌های محلی و روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش شد، در نهم سپتامبر در سامانه رسمی قرارداد‌های عمومی اسپانیا رسمی شد.

روز بعد، سانچز اقداماتی را با هدف توقف آنچه دولت چپ‌گرای او «نسل‌کشی در غزه» خواند، آشکار کرد.

این اقدامات شامل تصویب یک بخشنامه برای اعمال ممنوعیت فروش یا خرید تجهیزات نظامی با اسرائیل به دلیل تهاجم نظامی این رژیم به غزه است که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد.

اسپانیا این ممنوعیت را در حالی اعمال کرد که اسرائیل حمله نظامی خود را تشدید کرده است.

اسپانیا همچنین لغو قرارداد دیگری برای ۱۶۸ راکت‌انداز ضد تانک را که قرار بود تحت لیسانس یک شرکت اسرائیلی تولید شوند، رسمی کرده است.

ارزش این قرارداد که نخستین بار در ماه ژوئن توسط مطبوعات گزارش شده بود، ۲۸۷ میلیون یورو برآورد شده بود.

به گزارش روزنامه اسپانیایی لا وانگوردیا، دولت اسپانیا در حال انجام یک بازبینی گسترده‌تر برای حذف تدریجی سلاح‌ها و فناوری‌های اسرائیلی از نیرو‌های مسلح خود است.

سانچز به یکی از صریح‌ترین منتقدان سیاست‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درقبال غزه در اروپا تبدیل شده است.

روابط بین دو طرف برای ماه‌ها تنش‌آمیز بوده است.

اسرائیل از زمانی که مادرید در سال ۲۰۲۴ کشور فلسطین را به رسمیت شناخت، سفیری در اسپانیا نداشته است.

هفته گذشته، اسپانیا پس از تبادلات تندوتیز بر سر اقدامات جدید سانچز، سفیر خود در اسرائیل را فراخواند.

موسسه تحقیقات امنیتی «مرکز دلاس» (Delas Centre) مستقر در بارسلون، در ماه آوریل بر اساس داده‌های مناقصه‌های عمومی تخمین زد که اسپانیا از آغاز جنگ غزه، ۴۶ قرارداد به ارزش ۱.۰۴۴ میلیارد دلار به شرکت‌های اسرائیلی اعطا کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه