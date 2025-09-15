دولت اسپانیا یک قرارداد به ارزش نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورو برای خرید سامانه‌های راکت‌انداز اسرائیل را لغو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش یک سند رسمی که روز دوشنبه توسط خبرگزاری فرانسه (AFP) مشاهده شد، دولت اسپانیا یک قرارداد به ارزش نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورو (۸۲۵ میلیون دلار) برای خرید سامانه‌های راکت‌انداز طراحی شده توسط اسرائیل را لغو کرده است.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، هفته گذشته اعلام کرد دولت او «به صورت قانونی» ممنوعیت فروش یا خرید تجهیزات نظامی با اسرائیل را به دلیل تهاجم این رژیم به غزه «تحکیم و تثبیت خواهد کرد».

طبق گزارش «تراز نظامی» مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی (IISS)، این قرارداد که به یک کنسرسیوم از شرکت‌های اسپانیایی اعطا شده بود، شامل خرید ۱۲ سامانه راکت‌انداز SILAM مشتق از پلتفرم PULS ساخته شده توسط شرکت اسرائیلی البیت سیستمز (Elbit Systems) می‌شد.

این لغو که نخست توسط رسانه‌های محلی و روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش شد، در نهم سپتامبر در سامانه رسمی قرارداد‌های عمومی اسپانیا رسمی شد.

روز بعد، سانچز اقداماتی را با هدف توقف آنچه دولت چپ‌گرای او «نسل‌کشی در غزه» خواند، آشکار کرد.

این اقدامات شامل تصویب یک بخشنامه برای اعمال ممنوعیت فروش یا خرید تجهیزات نظامی با اسرائیل به دلیل تهاجم نظامی این رژیم به غزه است که از  اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد.

اسپانیا این ممنوعیت را در حالی اعمال کرد که اسرائیل حمله نظامی خود را تشدید کرده است.

اسپانیا همچنین لغو قرارداد دیگری برای ۱۶۸ راکت‌انداز ضد تانک را که قرار بود تحت لیسانس یک شرکت اسرائیلی تولید شوند، رسمی کرده است.

ارزش این قرارداد که نخستین بار در ماه ژوئن توسط مطبوعات گزارش شده بود، ۲۸۷ میلیون یورو برآورد شده بود.

به گزارش روزنامه اسپانیایی لا وانگوردیا، دولت اسپانیا در حال انجام یک بازبینی گسترده‌تر برای حذف تدریجی سلاح‌ها و فناوری‌های اسرائیلی از نیرو‌های مسلح خود است.

سانچز به یکی از صریح‌ترین منتقدان سیاست‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درقبال غزه در اروپا تبدیل شده است.

روابط بین دو طرف برای ماه‌ها تنش‌آمیز بوده است.

اسرائیل از زمانی که مادرید در سال ۲۰۲۴ کشور فلسطین را به رسمیت شناخت، سفیری در اسپانیا نداشته است.

هفته گذشته، اسپانیا پس از تبادلات تندوتیز بر سر اقدامات جدید سانچز، سفیر خود در اسرائیل را فراخواند.

موسسه تحقیقات امنیتی «مرکز دلاس» (Delas Centre) مستقر در بارسلون، در ماه آوریل بر اساس داده‌های مناقصه‌های عمومی تخمین زد که اسپانیا از آغاز جنگ غزه، ۴۶ قرارداد به ارزش ۱.۰۴۴ میلیارد دلار به شرکت‌های اسرائیلی اعطا کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دولت اسپانیا ، فروش سلاح ، حمله اسرائیل به غزه
خبرهای مرتبط
در ادامه تنش‌ها میان مادرید و تل آویو: اسپانیا کاردار اسرائیل را احضار کرد
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
سانچز: اسرائیل باید از رقابت‌های ورزشی محروم شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خوش‌رقصی ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا برای نتانیاهو
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
اجلاس دوحه: محکومیت‌های بی‌اثر اسرائیل یا اقدام قاطع؟
هنرپیشه آمریکایی هنگام دریافت جایزه اِمی فریاد «آزادی فلسطین» سر داد
رسوایی فساد و مواد مخدر در دفتر وزیر کابینه اسرائیل
انفجار یک شی ناشناس و مرموز در آسمان چین
مدودف: منطقه پرواز ممنوع در اوکراین به معنای جنگ ناتو و روسیه است
سامانه موشکی تایفون آمریکا در ژاپن رقابت تسلیحاتی در آسیا را تشدید می‌کند
محمود عباس خواستار اقدام عملی جامعه جهانی علیه اسرائیل شد
گزارش نیویورک تایمز از فاجعه‌ای که اسرائیل با گرسنگی سر کودکان غزه می‌آورد
آخرین اخبار
لهستان یک پهپاد را بر فراز اماکن دولتی خنثی و دو بلاروسی را بازداشت کرد
اسپانیا قرارداد بزرگ تسلیحاتی با اسرائیل را لغو کرد
بلغارستان مالک روسی کشتی مرتبط با انفجار بندر بیروت را بازداشت کرد
مادورو: آمریکا با تهدید به جایی نخواهد رسید
نشریه اکسیوس: نتانیاهو پیش از بمباران قطر، ترامپ را مطلع کرده بود
دیپلماسی تهاجمی پاکستان: از تعلیق عضویت تا تشکیل نیروی ویژه ضد اسرائیل
ادعای نتانیاهو: قطر و چین در تلاش برای «محاصره» اسرائیل هستند
نروژ سفیر روسیه را در رابطه با ادعای حادثه پهپاد فراخواند
کشورهای عربی و اسلامی خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شدند
شورای همکاری خلیج فارس خواستار فعال‌سازی مکانیزم دفاع مشترک شد
ادعاهای تکراری مقام نظامی اسرائیل علیه ایران برای توجیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه
آلبانیزه: اسرائیل در پی غیرقابل سکونت کردن شهر غزه است
هنرپیشه آمریکایی هنگام دریافت جایزه اِمی فریاد «آزادی فلسطین» سر داد
فراخوان جهانی ۸۴ سازمان بشردوستانه برای تحریم اقتصادی شهرک‌های اسرائیلی
لبنان شرط صلح با اسرائیل را پذیرش ابتکار صلح عربی دانست
محمود عباس خواستار اقدام عملی جامعه جهانی علیه اسرائیل شد
اردوغان: اعمال فشار‌های اقتصادی بر اسرائیل ضروری است
السیسی: نقض حاکمیت قطر نقض مطلق حقوق بین‌الملل است
نخست‌وزیر عراق: امنیت کشورهای عربی قابل مذاکره نیست
پادشاه اردن: وحدت عربی و اسلامی برای پاسخ به اسرائیل ضروری است
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی: شورای امنیت اسرائیل را پاسخگو کند
ابوالغیط: سکوت در برابر جنایات اسرائیل باید پایان یابد
جهان عرب باید اولویت‌های خود در برابر اسرائیل را بازبینی کند
آکادمی نظامی انگلیس از ثبت‌نام دانشجویان اسرائیلی خودداری می‌کند
سانچز: اسرائیل باید از رقابت‌های ورزشی محروم شود
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
چین، واشنگتن را به «قلدری» در اعمال تعرفه بر خرید نفت روسیه متهم کرد
انگلیس سفیر روسیه را احضار کرد
خوش‌رقصی ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا برای نتانیاهو
رسوایی فساد و مواد مخدر در دفتر وزیر کابینه اسرائیل