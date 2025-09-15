لهستان پهپادی را که بر فراز ساختمان‌های دولتی پرواز می‌کرد، سرنگون و دو بلاروسی را بازداشت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، روز دوشنبه ادعا کرد که سرویس دفاعی این کشور یک پهپاد را که بر فراز ساختمان‌های دولتی پرواز می‌کرد، سرنگون کرده و افزود که دو بلاروسی در این رابطه دستگیر شده‌اند.

توسک در حساب کاربری اکس خود نوشت: «همین الان، سرویس حفاظت از کشور یک پهپاد را که بر فراز ساختمان‌های دولتی (پارکوا) و بلودر پرواز می‌کرد، خنثی کرد. دو شهروند بلاروسی بازداشت شدند.»

او اعلام کرد که تحقیقات پلیس در حال انجام است.

هفته گذشته، مارسین کی‌یروینسکی، وزیر کشور لهستان، اعلام کرد که لهستان مرز خود با بلاروس را به طور نامحدود خواهد بست.

لهستان هفته گذشته روسیه را متهم به حمله پهپادی به حریم هوایی این کشور کرد. در حالی که کشور‌های اروپایی همچنان روسیه را مسئول می‌دانند، مسکو هرگونه مشارکت و دخالت در این حادثه را رد کرده است و گفت که هیچ مدرکی دال بر روسی بودن پهپاد‌ها وجود ندارد.

در این راستا بسیاری از کشور‌های اروپایی سفرای روسیه را فراخواندند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: حمله پهپادی ، لهستان
خبرهای مرتبط
مدودف: منطقه پرواز ممنوع در اوکراین به معنای جنگ ناتو و روسیه است
نروژ سفیر روسیه را در رابطه با ادعای حادثه پهپاد فراخواند
کرملین: ناتو عملا با روسیه درگیر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خوش‌رقصی ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا برای نتانیاهو
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
اجلاس دوحه: محکومیت‌های بی‌اثر اسرائیل یا اقدام قاطع؟
هنرپیشه آمریکایی هنگام دریافت جایزه اِمی فریاد «آزادی فلسطین» سر داد
رسوایی فساد و مواد مخدر در دفتر وزیر کابینه اسرائیل
انفجار یک شی ناشناس و مرموز در آسمان چین
مدودف: منطقه پرواز ممنوع در اوکراین به معنای جنگ ناتو و روسیه است
سامانه موشکی تایفون آمریکا در ژاپن رقابت تسلیحاتی در آسیا را تشدید می‌کند
محمود عباس خواستار اقدام عملی جامعه جهانی علیه اسرائیل شد
گزارش نیویورک تایمز از فاجعه‌ای که اسرائیل با گرسنگی سر کودکان غزه می‌آورد
آخرین اخبار
لهستان یک پهپاد را بر فراز اماکن دولتی خنثی و دو بلاروسی را بازداشت کرد
اسپانیا قرارداد بزرگ تسلیحاتی با اسرائیل را لغو کرد
بلغارستان مالک روسی کشتی مرتبط با انفجار بندر بیروت را بازداشت کرد
مادورو: آمریکا با تهدید به جایی نخواهد رسید
نشریه اکسیوس: نتانیاهو پیش از بمباران قطر، ترامپ را مطلع کرده بود
دیپلماسی تهاجمی پاکستان: از تعلیق عضویت تا تشکیل نیروی ویژه ضد اسرائیل
ادعای نتانیاهو: قطر و چین در تلاش برای «محاصره» اسرائیل هستند
نروژ سفیر روسیه را در رابطه با ادعای حادثه پهپاد فراخواند
کشورهای عربی و اسلامی خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شدند
شورای همکاری خلیج فارس خواستار فعال‌سازی مکانیزم دفاع مشترک شد
ادعاهای تکراری مقام نظامی اسرائیل علیه ایران برای توجیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه
آلبانیزه: اسرائیل در پی غیرقابل سکونت کردن شهر غزه است
هنرپیشه آمریکایی هنگام دریافت جایزه اِمی فریاد «آزادی فلسطین» سر داد
فراخوان جهانی ۸۴ سازمان بشردوستانه برای تحریم اقتصادی شهرک‌های اسرائیلی
لبنان شرط صلح با اسرائیل را پذیرش ابتکار صلح عربی دانست
محمود عباس خواستار اقدام عملی جامعه جهانی علیه اسرائیل شد
اردوغان: اعمال فشار‌های اقتصادی بر اسرائیل ضروری است
السیسی: نقض حاکمیت قطر نقض مطلق حقوق بین‌الملل است
نخست‌وزیر عراق: امنیت کشورهای عربی قابل مذاکره نیست
پادشاه اردن: وحدت عربی و اسلامی برای پاسخ به اسرائیل ضروری است
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی: شورای امنیت اسرائیل را پاسخگو کند
ابوالغیط: سکوت در برابر جنایات اسرائیل باید پایان یابد
جهان عرب باید اولویت‌های خود در برابر اسرائیل را بازبینی کند
آکادمی نظامی انگلیس از ثبت‌نام دانشجویان اسرائیلی خودداری می‌کند
سانچز: اسرائیل باید از رقابت‌های ورزشی محروم شود
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
چین، واشنگتن را به «قلدری» در اعمال تعرفه بر خرید نفت روسیه متهم کرد
انگلیس سفیر روسیه را احضار کرد
خوش‌رقصی ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا برای نتانیاهو
رسوایی فساد و مواد مخدر در دفتر وزیر کابینه اسرائیل