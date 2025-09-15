باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، روز دوشنبه ادعا کرد که سرویس دفاعی این کشور یک پهپاد را که بر فراز ساختمان‌های دولتی پرواز می‌کرد، سرنگون کرده و افزود که دو بلاروسی در این رابطه دستگیر شده‌اند.

توسک در حساب کاربری اکس خود نوشت: «همین الان، سرویس حفاظت از کشور یک پهپاد را که بر فراز ساختمان‌های دولتی (پارکوا) و بلودر پرواز می‌کرد، خنثی کرد. دو شهروند بلاروسی بازداشت شدند.»

او اعلام کرد که تحقیقات پلیس در حال انجام است.

هفته گذشته، مارسین کی‌یروینسکی، وزیر کشور لهستان، اعلام کرد که لهستان مرز خود با بلاروس را به طور نامحدود خواهد بست.

لهستان هفته گذشته روسیه را متهم به حمله پهپادی به حریم هوایی این کشور کرد. در حالی که کشور‌های اروپایی همچنان روسیه را مسئول می‌دانند، مسکو هرگونه مشارکت و دخالت در این حادثه را رد کرده است و گفت که هیچ مدرکی دال بر روسی بودن پهپاد‌ها وجود ندارد.

در این راستا بسیاری از کشور‌های اروپایی سفرای روسیه را فراخواندند.

منبع: خبرگزاری فرانسه