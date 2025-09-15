باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در نشست مشترک با فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، و معاونین این سازمان، بر ضرورت ارتقاء همکاریهای علمی و بینالمللی تاکید کرد.
ظفرقندی با اشاره به اهمیت همافزایی و همکاری در حوزههای اجرایی گفت: باید توان اجرایی خود را تقویت کنیم و نظارت پیشینی را همانند حوزه دارو در حوزه غذا نیز اعمال نماییم.
وی همچنین به تفاهمنامه همکاری بین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد که در آینده نزدیک امضا خواهد شد اشاره و تاکید کرد: تمامی مفاد این تفاهمنامه باید با دقت و همکاری متقابل پیگیری شود تا به نتایج مطلوب برسیم.
وزیر بهداشت با بیان اینکه سالانه ۵۰ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند، افزود: بر اساس آمار جهانی، ۷۰۰ هزار کودک نیز سالانه به دلیل آلودگی هوا فوت میکنند که این موضوع اهمیت ویژهای دارد. باید به سمت استفاده از انرژیهای خورشیدی و پاک حرکت کنیم و همه دستگاهها در این زمینه تلاش کنند.
در این نشست، خسرو صادقنیت، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، و جمعی از مدیران معاونت بهداشت وزارت بهداشت حضور داشتند.