رئیس جمهور با بیان اینکه در شرایط کنونی مسئولیت کشور‌های بزرگ مسلمان از جمله عربستان بسیار سنگین است، گفت: اگر کشور‌های اسلامی متحد باشند، رژیم صهیونیستی جرأت حمله و تجاوز به هیچ کشور مسلمانی را ندارد؛ عربستان می‌تواند نقش مهمی در مسیر وحدت کشور‌های اسلامی ایفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان عصر دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در ادامه دیدار‌های خود در حاشیه نشست اضطراری سران کشور‌های اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه قطر، در دیدار «محمد بن سلمان» ولیعهد پادشاهی سعودی، از روند رو به گسترش روابط فیمابین ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: تعمیق و تقویت همکاری‌ها میان ایران و عربستان باعث تامین منافع دو کشور و نیز ملت‌های مسلمان و کشور‌های منطقه خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران آماده گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی با عربستان است.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه در شرایط کنونی مسئولیت کشور‌های بزرگ مسلمان از جمله عربستان بسیار سنگین است، افزود: اگر کشور‌های اسلامی متحد باشند، رژیم صهیونیستی جرأت حمله و تجاوز به هیچ کشور مسلمانی را ندارد. عربستان می‌تواند نقش مهمی در مسیر وحدت کشور‌های اسلامی ایفا کند.

ولیعهد پادشاهی سعودی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از این دیدار و همچنین اظهار خوشحالی از اینکه روابط کشور‌های بزرگ اسلامی مانند ایران، عربستان و ترکیه روند رو به گسترشی دارد، تصریح کرد: کشور‌های اسلامی باید در بلندمدت هر چه بیشتر توانمندتر شوند، تا بتوانند به شکلی موثرتر از استقلال و عزت خود و دیگر کشور‌های جهان اسلام دفاع و از تجاوزات و زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند.

محمد بن سلمان با بیان اینکه کشور‌های اسلامی همچنین باید در کوتاه مدت با همکاری یکدیگر به اوضاع فلسطین و غزه رسیدگی کنند، گفت: منطقه ما در وضعیت خاصی به سر می‌برد و تقویت همکاری و اتحاد میان ما و شما و دیگر کشور‌های اسلامی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی قطعی است.

برچسب ها: رئیس جمهور ، رژیم صهیونیستی ، اجلاس سران کشورهای اسلامی
