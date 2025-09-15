باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است: با افتخار و شعف فراوان، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مدال‌آوران تیم ملی کشتی آزاد ایران، مربیان پرتلاش و تمامی علاقه‌مندان این رشته پرافتخار ابراز می‌کنم؛ قهرمانانی که با اقتدار، غیرت و همدلی در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب، بار دیگر جایگاه رفیع ایران را در دنیای کشتی تثبیت کردند.

وی اضافه کرد: کشتی، در حافظه جمعی ملت ایران، همواره یادآور غرورآفرین‌ترین و ماندگارترین صحنه‌ها بوده است. در این دوره از رقابت‌ها نیز، بی‌تردید لحظاتی همچون نبرد‌های نفس‌گیر، پیروزی‌های درخشان و احترام باشکوه قهرمانان به پرچم سه‌رنگ ایران، قلب میلیون‌ها ایرانی را لبریز از شور، غرور و افتخار کرد.

عراقچی نوشت: امیدوارم این قهرمانی شیرین، سرآغاز فصل‌های درخشان‌تری برای ورزش کشورمان باشد و همچنان شاهد درخشش و افتخارآفرینی‌های بیشتر برای ایران عزیزمان باشیم.