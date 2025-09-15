وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است: با افتخار و شعف فراوان، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مدال‌آوران تیم ملی کشتی آزاد ایران، مربیان پرتلاش و تمامی علاقه‌مندان این رشته پرافتخار ابراز می‌کنم؛ قهرمانانی که با اقتدار، غیرت و همدلی در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب، بار دیگر جایگاه رفیع ایران را در دنیای کشتی تثبیت کردند.

وی اضافه کرد: کشتی، در حافظه جمعی ملت ایران، همواره یادآور غرورآفرین‌ترین و ماندگارترین صحنه‌ها بوده است. در این دوره از رقابت‌ها نیز، بی‌تردید لحظاتی همچون نبرد‌های نفس‌گیر، پیروزی‌های درخشان و احترام باشکوه قهرمانان به پرچم سه‌رنگ ایران، قلب میلیون‌ها ایرانی را لبریز از شور، غرور و افتخار کرد.

عراقچی نوشت: امیدوارم این قهرمانی شیرین، سرآغاز فصل‌های درخشان‌تری برای ورزش کشورمان باشد و همچنان شاهد درخشش و افتخارآفرینی‌های بیشتر برای ایران عزیزمان باشیم.

خبرهای مرتبط
درستکار: قهرمانی نتیجه یک کار تیمی است/ امیدوارم پرچم ایران همیشه سرفراز باشد
پیام تبریک دنیامالی برای قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی
پس از ۱۲ سال؛
تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان جهان شد
