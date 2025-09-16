باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام کانال تلگرامی حماس، این جنبش در واکنش به سخنان دونالد ترامپ درباره حمله نظامی رژیم صهیونیستی و وضعیت اسرای صهیونیست در غزه، در بیانیه‌ای تاکید کرد: سخنان اخیر دونالد ترامپ درباره حمله نظامی رژیم اشغالگر [اسرائیل]به شهر غزه و وضعیت اسرای صهیونیستی، نه تنها نشان‌دهنده حمایت آشکار از روایت رژیم صهیونیستی است، بلکه تجسمی صریح از استانداردِ دوگانه مصیبت‌بارِ سیاست خارجی آمریکاست؛ استاندارد دوگانه‌ای که در سایه آن، جنایت پاکسازی قومی و شهادت نزدیک به ۶۵ هزار غیرنظامی بی‌گناه در غزه که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند، به‌سادگی نادیده گرفته می‌شود.

حماس افزود: دولت آمریکا می‌داند که نتانیاهو، جنایتکار جنگی، در تلاش است تا تمام شانس‌های دستیابی به توافقی که منجر به آزادی اسیران و توقف جنگ وحشیانه نسل کشی در نوار غزه شود را از بین ببرد، که جدیدترین آن حمله جنایتکارانه به کشور قطر و تلاش برای ترور هیات مذاکره‌کننده [حماس]در جریان بررسی آخرین پیشنهاد ترامپ بود.

حماس تاکید کرد که سرنوشت اسیران ارتش [رژیم]اشغالگر [اسرائیل]در نوار غزه توسط دولت (کابینه) تروریستی نتانیاهو تعیین می‌شود و تخریب برنامه ریزی شده و کارزار نسل کشی فاشیستی که شهر غزه در معرض آن قرار دارد، نیز جان سربازان اسیر صهیونیست را تهدید می‌کند.

این بیانیه افزود: نتانیاهو، جنایتکار جنگی، مسئولیت کامل جان اسیران خود در نوار غزه را بر عهده دارد، همچنین دولت آمریکا با حمایت و سیاست فریب خود، با هدف لاپوشانی جنایات جنگیِ اشغالگری (رژیم اسرائیل) که جهان نزدیک به دو سال شاهد آن بوده است، مسئولیت مستقیم تشدید جنگ نسل کشی وحشیانه در نوار غزه را بر عهده دارد.

رئیس جمهوری آمریکا عصر دوشنبه با اتهام زنی به حماس برای توجیه حملات اسرائیل به غزه در پی ناکامی آن رژیم در آزادسازی اسرای خود از طریق مذاکره مدعی شد: اکنون «گزارشی خواندم که حماس گروگان‌ها را به بالای زمین منتقل کرده تا از آنها به عنوان سپر انسانی در برابر حمله زمینی اسرائیل استفاده کند.»

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حالیکه تاکنون در پایان دادن به جنگ‌های اوکراین و غزه ناکام مانده است، با تهدید حماس مدعی شد: امیدوارم رهبران حماس بدانند اگر چنین کاری انجام دهند، در چه باتلاقی گرفتار خواهند شد.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.

منبع: ایرنا