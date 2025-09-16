باشگاه خبرنگاران جوان - منابع محلی بامداد سه‌شنبه از شنیده‌شدن صدای انفجار‌های شدید در دمشق پایتخت سوریه خبر دادند. برخی رسانه‌ها به نقل از این منابع اضافه کردند که این انفجار‌ها ناشی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی بوده است.

در همین حال تلویزیون سوریه به نقل از دفتر روابط رسانه‌ای در حومه دمشق، اخبار منتشر شده مبنی بر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق را تکذیب کرد.

دفتر روابط رسانه‌ای در حومه دمشق در بیانیه‌ای افزود: آنچه برخی صفحات در مورد بمباران ساختمان تحقیقات علمی در حومه دمشق توسط اسرائیل گزارش داده‌اند، حقیقت ندارد.

این بیانیه افزود که صدا‌های انفجار شنیده شده مربوط به تمرینات نظامی نیرو‌های نظامی سوریه بوده است.

جزئیات حمله صهیونیست‌ها به دمشق؛ حمله به یک ساختمان تحقیقاتی و تجهیزات ترکیه



برخی منابع محلی سوری گزارش دادند منطقه قدسیا در حاشیه دمشق هدف حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

برخی رسانه‌های عبری اما ادعا کردند که رژیم صهیونیستی سیستم‌ها و تجهیزاتی متعلق به ترکیه را در این حمله هدف قرار داد.