منابع محلی بامداد سه‌شنبه از شنیده‌شدن صدای انفجار‌های شدید در دمشق پایتخت سوریه خبر دادند که دفتر روابط رسانه‌ای در حومه دمشق این صدا‌ها را مربوط به تمرینات نیرو‌های نظامی سوریه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - منابع محلی بامداد سه‌شنبه از شنیده‌شدن صدای انفجار‌های شدید در دمشق پایتخت سوریه خبر دادند. برخی رسانه‌ها به نقل از این منابع اضافه کردند که این انفجار‌ها ناشی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی بوده است.

در همین حال تلویزیون سوریه به نقل از دفتر روابط رسانه‌ای در حومه دمشق، اخبار منتشر شده مبنی بر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق را تکذیب کرد.

دفتر روابط رسانه‌ای در حومه دمشق در بیانیه‌ای افزود: آنچه برخی صفحات در مورد بمباران ساختمان تحقیقات علمی در حومه دمشق توسط اسرائیل گزارش داده‌اند، حقیقت ندارد.

این بیانیه افزود که صدا‌های انفجار شنیده شده مربوط به تمرینات نظامی نیرو‌های نظامی سوریه بوده است.

جزئیات حمله صهیونیست‌ها به دمشق؛ حمله به یک ساختمان تحقیقاتی و تجهیزات ترکیه

برخی منابع محلی سوری گزارش دادند منطقه قدسیا در حاشیه دمشق هدف حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

برخی رسانه‌های عبری اما ادعا کردند که رژیم صهیونیستی سیستم‌ها و تجهیزاتی متعلق به ترکیه را در این حمله هدف قرار داد.

برچسب ها: حمله به سوربه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
حمله اسرائیل به استان درعا در سوریه
نخست‌وزیر عراق: امنیت کشورهای عربی قابل مذاکره نیست
اسرائیل بزرگ؛ فانتزی صهیونیسم و کابوس خاورمیانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
آخرین اخبار
اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شد
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
گوترش: اسرائیل به مذاکره جدی برای آتش‌بس در غزه علاقه‌ای ندارد
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی را بررسی می‌کند
بلژیک از تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل حمایت می‌کند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
لهستان: بیش از ۶۰ هزار نیرو در رزمایش نظامی «مدافع آهنین» شرکت می‌کنند
سفیر روسیه در دانمارک در پی حادثه پهپاد‌ها احضار شد
پارلمان اروپا در مورد دو طرح عدم اعتماد به رئیس کمیسیون رأی‌گیری می‌کند
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
تاکید امیر قطر بر روابط راهبردی با آمریکا در دیدار با روبیو
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
اسرائیل اعتراف کرد: ۸۵۰ هدف در غزه را بمباران کرده‌است
مادورو: ونزوئلا آماده مبارزه مسلحانه است
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
کمیسیون اروپا: اقداماتی علیه اسرائیل اتخاذ خواهیم کرد
روبیو در سفر به تل آویو به تونل‌های زیر مسجد الاقصی رفت
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
بسته نوزدهم تحریم‌های اروپا علیه روسیه به تعویق می‌افتد
سفر رسمی رئیس امارات به جمهوری آذربایجان
بیش از ۶۰ شهید در نوار غزه ظرف چند ساعت
ارائه آخرین گزارش اوتنبایوا درباره افغانستان به شورای امنیت
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه