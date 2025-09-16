باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - با وجود اینکه بورس در یک سال گذشته با ریسکهای متعددی مواجه شده شاخص کل تنها حدود ۲۵٪ رشد داشته است؛ رقمی که در مقایسه با دلار، طلا و حتی سود سپرده بانکی عقبتر به نظر میرسد.
با این حال، ابزارهای مالی مانند صندوقهای سهامی که بهعنوان شیوهای غیرمستقیم برای سرمایهگذاری شناخته میشوند، توانستند با تشکیل پرتفویی متنوع از سهام مختلف، عملکرد بهتری از خود نشان دهند. بازدهی صندوقهای سهامی در بسیاری موارد بالاتر از شاخص کل بوده و برخی از آنها حتی تا دو برابر شاخص کل بورس رشد داشتهاند.
دادههای مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران فیپیران، نشان میدهد؛ حداقل ۵ صندوق سرمایهگذاری سهامی توانستند در یکسال گذشته از شاخصکل بورس عملکرد بهتری داشته باشند.
بورس از ابتدای سال ۱۴۰۴ با نوسانات شدیدی همراه بوده است. شاخص کل در همان ماههای نخست سقف تاریخی جدیدی را در سطح ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تجربه کرد، اما تحت تأثیر ریسکها تا محدوده ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عقبنشینی داشت و در این سطح با مقاومت جدی مواجه شد. با این حال، در روزهای اخیر شاخص بار دیگر روندی صعودی در پیش گرفته است.
برآیند این نوسانات تاکنون بازدهی شاخص کل در ششماهه نخست سال را به منفی ۲ درصد رسانده است. با این حال، دادههای مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران نشان میدهد که در همین مدت پنج صندوق سهامی عملکرد بهتری ثبت کردهاند.
اکنون باید منتظر عملکرد شاخص کل بورس در نیمه دوم سال بود؛ در این میان، نکته مهم توجه به ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم است که علاوه بر مدیریت ریسک، میتوانند بازدهی بالاتری نسبت به خرید مستقیم سهام برای سرمایهگذاران به همراه داشته باشند.
گفتنی است، مطلب بالا صرفا یک تحلیل بر اساس اطلاعات موجود بوده است و سیگنالی برای خرید فروش سهام و صندوقی خاص محسوب نمیشود.