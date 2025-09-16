بورس از ابتدای سال ۱۴۰۴ با نوسانات شدیدی همراه بوده است با این حال، در روز‌های اخیر شاخص بار دیگر روندی صعودی در پیش گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با وجود اینکه بورس در یک سال گذشته با ریسک‌های متعددی مواجه شده شاخص کل تنها حدود ۲۵٪ رشد داشته است؛ رقمی که در مقایسه با دلار، طلا و حتی سود سپرده بانکی عقب‌تر به نظر می‌رسد.

با این حال، ابزار‌های مالی مانند صندوق‌های سهامی که به‌عنوان شیوه‌ای غیرمستقیم برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند، توانستند با تشکیل پرتفویی متنوع از سهام مختلف، عملکرد بهتری از خود نشان دهند. بازدهی صندوق‌های سهامی در بسیاری موارد بالاتر از شاخص کل بوده و برخی از آنها حتی تا دو برابر شاخص کل بورس رشد داشته‌اند.

داده‌های مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران فیپیران، نشان می‌دهد؛ حداقل ۵ صندوق سرمایه‌گذاری سهامی توانستند در یکسال گذشته از شاخص‌کل بورس عملکرد بهتری داشته باشند. 

بورس از ابتدای سال ۱۴۰۴ با نوسانات شدیدی همراه بوده است. شاخص کل در همان ماه‌های نخست سقف تاریخی جدیدی را در سطح ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تجربه کرد، اما تحت تأثیر ریسک‌ها تا محدوده ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عقب‌نشینی داشت و در این سطح با مقاومت جدی مواجه شد. با این حال، در روز‌های اخیر شاخص بار دیگر روندی صعودی در پیش گرفته است.

برآیند این نوسانات تاکنون بازدهی شاخص کل در شش‌ماهه نخست سال را به منفی ۲ درصد رسانده است. با این حال، داده‌های مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران نشان می‌دهد که در همین مدت پنج صندوق سهامی عملکرد بهتری ثبت کرده‌اند.

اکنون باید منتظر عملکرد شاخص کل بورس در نیمه دوم سال بود؛ در این میان، نکته مهم توجه به ابزار‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است که علاوه بر مدیریت ریسک، می‌توانند بازدهی بالاتری نسبت به خرید مستقیم سهام برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشند.

گفتنی است، مطلب بالا صرفا یک تحلیل بر اساس اطلاعات موجود بوده است و سیگنالی برای خرید فروش سهام و صندوقی خاص محسوب نمی‌شود.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
چرخش پول به سمت سهام؛ طلا زیر فشار دلار
ورود نقدینگی به بازار سهام/ افزایش ارزش معاملات
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
کاهش ۱ واحدی شاخص کل بورس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش ناترازی برق در تهران با شتاب ساخت نیروگاه‌های خورشیدی / امیدواری به پایان خاموشی‌ها
ذخایر کالا‌های اساسی مطمئن است / جریمه ۳۷ میلیاردی برای گران‌فروشان مرغ و گوشت
سالیانه ۸۰ میلیارد دلار انرژی در کشور هدر می‌رود
آغاز ساخت بیش از ۱۴۵ هزار واحد مسکن حمایتی در شهر‌های جدید
پایان هفته نواحی غربی کشور توفانی می‌شود
وام ازدواج پشت صف‌های طولانی
عقب ماندن یکساله شاخص‌کل بورس از رقبا/ صندوق‌ها ناجی سهامداران؟
ایجاد فصل تازه همکاری میان قطعه‌سازان و خودروسازان/ افزایش کیفیت محصولات در راه است
بارش تهران کمتر از نصف شد
توقف واگذاری زمین به مردم به بهانه کم‌آبی
آخرین اخبار
توقف واگذاری زمین به مردم به بهانه کم‌آبی
جایگاه صادرات زعفران ایرانی در معرض خطر است
ایجاد فصل تازه همکاری میان قطعه‌سازان و خودروسازان/ افزایش کیفیت محصولات در راه است
بارش تهران کمتر از نصف شد
عقب ماندن یکساله شاخص‌کل بورس از رقبا/ صندوق‌ها ناجی سهامداران؟
وام ازدواج پشت صف‌های طولانی
کاهش ناترازی برق در تهران با شتاب ساخت نیروگاه‌های خورشیدی / امیدواری به پایان خاموشی‌ها
ذخایر کالا‌های اساسی مطمئن است / جریمه ۳۷ میلیاردی برای گران‌فروشان مرغ و گوشت
سالیانه ۸۰ میلیارد دلار انرژی در کشور هدر می‌رود
آغاز ساخت بیش از ۱۴۵ هزار واحد مسکن حمایتی در شهر‌های جدید
پایان هفته نواحی غربی کشور توفانی می‌شود
وزیر صمت: ایران برای ارتقای روابط تجاری با افغانستان برنامه‌های جدید دارد
صدور ۱۰ هزار میلیارد تومان گواهی صرفه‌جویی انرژی
توسعه صنایع تبدیلی نیازمند ۱۷۰ همت اعتبار است+فیلم
توقف واردات منجر به نوسان قیمت گوشت در بازار شد
خطوط مستقیم کشتیرانی میان بنادر ایران و پاکستان راه‌اندازی می‌شود
فرایند ارزیابی انطباق خودرو‌های وارداتی به قوت خود باقی است
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ شهریور ماه
سهم ۳ میلیارد دلاری ایران از بازار پاکستان
واگذاری هزارهکتار زمین برای توسعه گلخانه+ فیلم
کاهش ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیارد متر مکعب در منابع آب زیر زمینی+ فیلم
سقف قیمت ارزی حبوبات مشخص شد
نیاز به ۱۶۰ میلیون مترمکعب خوراک تا پایان برنامه هفتم
صرفه جویی سه میلیون دلاری در هزینه های انتقال گاز
بازگشت واحد گازی ۱۲۳ مگاواتی خیام نیشابور به شبکه سراسری برق
۴.۳ میلیارد دلار درآمد ارزی کشاورزی متعلق به باغبانی است+فیلم
نگرانی برای گاز رسانی در زمستان امسال نداریم / صدور قبوض نجومی گاز برای مشترکان پر مصرف
ادامه شرایط بحرانی آب در کشور؛ بارش‌ها ۴۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت
افزایش ۲ برابری صادرات ایران به آفریقا
کاهش ۱ واحدی شاخص کل بورس