وزیر نیرو گفت: بازچرخانی آب از جمله سیاست‌های اصلی وزارت نیرو و آن را دنبال می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در برنامه افتتاح و بهره‌برداری تأمین  آب نیروگاه سیکل ترکیبی پرند از محل پساب تصفیه شده پرند و افزایش توان واحدهای گازی به ظرفیت‌ ۹۰ مگاوات جمعا با ارزش سرمایه‌گذاری ۴۲۵ ميليارد تومان گفت: ما در یک نبرد تمدنی هستیم ما در دوران بسیار سختی هستیم ناترازی بزرگی داشتیم البته بخشی از مشکلات طبیعی است اقتصاد این صنعت دچار مشکل است اگر درست شود پتانسیل ما آنچنان زیاد است که می‌توانیم از پس مشکلات برآییم.

او اظهار کرد: برای نخستین‌بار مصرف آب را در نیروگاه سیکل ترکیبی پرند کاهش دادیم. نیروگاه پرند در تاریخ صنعت برق کشور خواهد درخشید و خواهد ماند.

وزیر نیرو بیان کرد: چند روزی است کلمه ناترازی را نمی‌توانیم به کار ببریم؛ امسال ما اولین واحد گازی کلاس اف سهند را سکرون کردیم، پایه گاز سوز طرشت در حال سکرون شدن است؛ ظرفیت چهار ما یک واحد گازی را به نیروگاه تبدیل کردیم اقدامات خوب دیگری هم انجام شده است؛ بازچرخانی آب از جمله سیاست‌های اصلی وزارت نیرو است.

او گفت: در ۲۹ سفر استانی که تو این فاصله انجام دادیم جمعاً ۱۸۵ پروژه با ارزش سرمایه گذاری بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان افتتاح شد و عملیات اجرایی ۲۵ پروژه با ارزش سرمایه گذاری بالغ بر ۲۳۵ همت کلنگ خورد.

در حال تکمیل...

تبادل نظر
