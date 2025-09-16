سازمان هواشناسی امروز در شمال آذربایجان شرقی، شمال و شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران ابرناکی، رگبار باران و وزش باد پیش بینی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواشناسی اعلام کرد، امروز (سه‌شنبه) در شمال آذربایجان شرقی، شمال و شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران ابرناکی، رگبار باران و وزش باد پیش بینی می شود. فردا (چهارشنبه) علاوه بر این مناطق در ارتفاعات البرز و خراسان شمالی و همچنین در ارتفاعات جنوب کرمان، جنوب شرق فارس و شمال هرمزگان نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

امروز و فردا در شمال شرق و شرق به ویژه در منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و از بعدازظهر افزایش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۰ و حداقل دمای آن به ۱۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

پنجشنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر و در نوار شمالی کشور افزایش دما پیش بینی می‌شود.

جمعه این وضعیت ادامه خواهد داشت و به‌تدریج از ساعات بعداز ظهر در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، همچنین در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، افزایش ابر و رگبار باران انتظار می‌رود.

شنبه با گذر سامانه بارشی از نوار شمالی و نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی، بارش باران و وزش باد به همراه کاهش دما در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و برخی نقاط خراسان شمالی پیش بینی می‌شود و دریای خزر مواج است.

همچنین در برخی نقاط شمال غربی دامنه‌های زاگرس در غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های قزوین، البرز و تهران، افزایش ابر، وزش باد شدید، گاهی رگبار پراکنده و خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

برچسب ها: رگبار باران ، سازمان هواشناسی
خبرهای مرتبط
بارش باران در نواحی شمال وشمال غربی کشور
بارش باران در نوار شمالی کشور
رگبار باران و وزش باد شدید در گیلان و مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش ناترازی برق در تهران با شتاب ساخت نیروگاه‌های خورشیدی / امیدواری به پایان خاموشی‌ها
ذخایر کالا‌های اساسی مطمئن است / جریمه ۳۷ میلیاردی برای گران‌فروشان مرغ و گوشت
سالیانه ۸۰ میلیارد دلار انرژی در کشور هدر می‌رود
آغاز ساخت بیش از ۱۴۵ هزار واحد مسکن حمایتی در شهر‌های جدید
پایان هفته نواحی غربی کشور توفانی می‌شود
وام ازدواج پشت صف‌های طولانی
عقب ماندن یکساله شاخص‌کل بورس از رقبا/ صندوق‌ها ناجی سهامداران؟
ایجاد فصل تازه همکاری میان قطعه‌سازان و خودروسازان/ افزایش کیفیت محصولات در راه است
بارش تهران کمتر از نصف شد
توقف واگذاری زمین به مردم به بهانه کم‌آبی
آخرین اخبار
توقف واگذاری زمین به مردم به بهانه کم‌آبی
جایگاه صادرات زعفران ایرانی در معرض خطر است
ایجاد فصل تازه همکاری میان قطعه‌سازان و خودروسازان/ افزایش کیفیت محصولات در راه است
بارش تهران کمتر از نصف شد
عقب ماندن یکساله شاخص‌کل بورس از رقبا/ صندوق‌ها ناجی سهامداران؟
وام ازدواج پشت صف‌های طولانی
کاهش ناترازی برق در تهران با شتاب ساخت نیروگاه‌های خورشیدی / امیدواری به پایان خاموشی‌ها
ذخایر کالا‌های اساسی مطمئن است / جریمه ۳۷ میلیاردی برای گران‌فروشان مرغ و گوشت
سالیانه ۸۰ میلیارد دلار انرژی در کشور هدر می‌رود
آغاز ساخت بیش از ۱۴۵ هزار واحد مسکن حمایتی در شهر‌های جدید
پایان هفته نواحی غربی کشور توفانی می‌شود
وزیر صمت: ایران برای ارتقای روابط تجاری با افغانستان برنامه‌های جدید دارد
صدور ۱۰ هزار میلیارد تومان گواهی صرفه‌جویی انرژی
توسعه صنایع تبدیلی نیازمند ۱۷۰ همت اعتبار است+فیلم
توقف واردات منجر به نوسان قیمت گوشت در بازار شد
خطوط مستقیم کشتیرانی میان بنادر ایران و پاکستان راه‌اندازی می‌شود
فرایند ارزیابی انطباق خودرو‌های وارداتی به قوت خود باقی است
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ شهریور ماه
سهم ۳ میلیارد دلاری ایران از بازار پاکستان
واگذاری هزارهکتار زمین برای توسعه گلخانه+ فیلم
کاهش ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیارد متر مکعب در منابع آب زیر زمینی+ فیلم
سقف قیمت ارزی حبوبات مشخص شد
نیاز به ۱۶۰ میلیون مترمکعب خوراک تا پایان برنامه هفتم
صرفه جویی سه میلیون دلاری در هزینه های انتقال گاز
بازگشت واحد گازی ۱۲۳ مگاواتی خیام نیشابور به شبکه سراسری برق
۴.۳ میلیارد دلار درآمد ارزی کشاورزی متعلق به باغبانی است+فیلم
نگرانی برای گاز رسانی در زمستان امسال نداریم / صدور قبوض نجومی گاز برای مشترکان پر مصرف
ادامه شرایط بحرانی آب در کشور؛ بارش‌ها ۴۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت
افزایش ۲ برابری صادرات ایران به آفریقا
کاهش ۱ واحدی شاخص کل بورس