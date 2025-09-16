وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داد که برای به نتیجه رسیدن توافق آتش‌بس غزه احتمالاً «فقط چند روز» فرصت باقی مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه هشدار داد که برای به نتیجه رسیدن توافق آتش‌بس غزه احتمالاً «فقط چند روز» فرصت باقی مانده است، قبل از آنکه عملیات اسرائیل هرگونه مذاکره بیشتری را غیرممکن کند.

روبیو در راه سفر از اسرائیل به قطر به خبرنگاران گفت: «اسرائیلی‌ها عملیات خود را در آنجا آغاز کرده‌اند؛ بنابراین فکر می‌کنیم فرصت بسیار کوتاهی برای انجام یک معامله داریم. دیگر چند ماه فرصت نداریم و احتمالاً چند روز و شاید چند هفته بیشتر وقت نداریم.»

اظهارات او پس از یک شب «بمباران سنگین و بی‌امان شهر غزه» به گفته شاهدان عینی خبرگزاری فرانسه صورت گرفت، که پس از آن گزارش شد روبیو حمایت واشنگتن از تهاجم جدید اسرائیل در آنجا را اعلام کرده است.

این حملات شبانه همچنین باعث شد تا اسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل، سه‌شنبه صبح بگوید که «غزه در آتش می‌سوزد» و اضافه کند که ارتش اسرائیل «کوتاه نمی‌آید» و «عقب‌نشینی نمی‌کند تا زمانی که مأموریت تکمیل شود.»

روبیو: قطر و آمریکا در آستانه نهایی کردن توافقنامه تقویت شده همکاری دفاعی هستند

مارکو روبیو در حالی که تل‌آویو را به مقصد دوحه ترک می‌کرد، گفت که قطر و ایالات متحده در آستانه نهایی کردن یک توافقنامه تقویت شده همکاری دفاعی هستند.

روبیو در میانه تنش‌های فزاینده پس از حمله اسرائیل به رهبران سیاسی حماس در قطر در هفته گذشته که با انتقادات گسترده مواجه شد، از خاورمیانه دیدار می‌کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: مارکو روبیو ، آتش بس در غزه ، آمریکا و قطر
