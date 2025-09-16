رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش آکسیوس ادعا کرد پیش از حمله اسرائیل به قطر توسط نتانیاهو مطلع نشده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه به وقت واشنگتن گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیش از حمله اسرائیل به قطر در هفته گذشته، او را مطلع نکرده است.

اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که اکسیوس به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش داد کاخ سفید کمی پیش از حمله اسرائیل به قطر اطلاع داشت، حتی اگر فرصت زمانی برای توقف حمله بسیار محدود می‌بود.

دولت ترامپ گفته بود که تنها پس از آنکه موشک‌ها در آسمان بودند به آنها اطلاع داده شده، که به ترامپ هیچ فرصتی برای مخالفت با این حمله نداده است. اکسیوس به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش داد که کاخ سفید زودتر اطلاع داشت، حتی اگر فرصت زمانی برای توقف حمله بسیار محدود می‌بود.

اسرائیل روز سه‌شنبه با یک حمله هوایی به قطر تلاش کرد رهبران سیاسی حماس را ترور کند و اقدام نظامی خود در خاورمیانه را تشدید کند. این حمله در خاورمیانه و فراتر از آن به عنوان اقدامی که می‌تواند تنش‌ها را در منطقه‌ای که از قبل روی لبه پرتگاه است، بیشتر تشدید کند، به طور گسترده محکوم شد.

ترامپ پیش از این گفته بود که در تصمیم اسرائیل برای حمله به قطر نقش نداشته است.

روز دوشنبه از او پرسیده شد که آیا نتانیاهو مستقیماً با او صحبت کرد تا به او اطلاع دهد که اسرائیل به رهبران حماس در قطر حمله خواهد کرد. ترامپ گفت: «نه، نه، این کار را نکردند.»

دفتر نتانیاهو پس از گزارش اکسیوس ادعا کرد که این حمله یک عملیات «کاملاً مستقل» اسرائیلی بوده است هرچند در آن شکست خورده است.

واشنگتن متحد اسرائیل و قطر است. دوحه در تلاش برای ترتیب دادن یک توافق برای آتش‌بس در غزه، میانجیگری کرده است.

تهاجم اسرائیل به غزه از اکتبر ۲۰۲۳ ده‌ها هزار نفر را کشته است، تمام جمعیت غزه را آواره داخلی کرده و یک بحران قحطی به راه انداخته است. چندین کارشناس و محقق می‌گویند که این اقدام معادل نسل‌کشی است.

اسرائیل اتهامات نسل‌کشی را رد می‌کند و اقدامات خود را خوددفاعی می‌خواند. اسرائیل همچنین در طول جنگ خود در غزه، لبنان، سوریه، ایران و یمن را بمباران کرده است.

منبع:رویترز