شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از فضای سبز نامناسب و معابر خاکی در منطقه پردیس شهرستان اهواز را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ما مدتی است که برخی از معابر منطقه پردیس واقع در شهرستان اهواز استان خوزستان به دلیل نداشتن فضای سبز مناسب حال و روز خوشی ندارد و موجب نارضایتی اهالی این منطقه شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام و وقت بخیر منطقه پردیس درغرب شهرستان اهواز قراردارد بزرگترین منطقه اهواز ازنظر مساحت جغرافیایی هست، این بلواری که هم مشاهده می‌کنید در تصاویر ارسالی، مربوط به محله‌ی جمالات معروف به بلوار هدیه به طول تقریبا ۲ کیلومتر که باتوجه به اینکه مشرف به محله‌های شلوغ و پرتردد این منطقه هست، اما بدون هیچ فضای سبزی رها شده، ازشما عزیزان تقاضا داریم صدای ما مردم باشید و مطالبه ما را به گوش مسئول برسانید. با تشکر

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

