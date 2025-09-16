باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت ترامپ روز دوشنبه بهروزرسانی سیاست صادرات پهپادهای ایالات متحده را در میانه نقش فزاینده سامانههای هوایی بدون سرنشین (UAS) در جنگ مدرن، با هدف تسریع در تحویل ها اعلام کرد.
یک اعلامیه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا، با استناد به استفاده فزاینده و رایج از سامانههای هوایی بدون سرنشین (UAS) در میدان نبرد توسط متحدان و دشمنان، گفت زمان آن رسیده که کنترلهای صادراتی دولت آمریکا بر فناوری موشکی، با سرعت و دامنه پیشرفتهای فناوری همگام شود.
در اعلامیهای که دیروز دوشنبه منتشر شد، دفتر امور سیاسی-نظامی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این تغییر به دلیل نیاز به همگام ماندن با پیشرفتهای سریع فناوری و استفاده گسترده از پهپادها توسط هر دو متحدان و دشمنان ایالات متحده صورت میگیرد.
وزارت امور خارجه آمریکا، که بر تمام فروش تسلیحات خارجی نظارت میکند، اکنون درخواستهای صادرات پهپاد را مشابه با نحوه ارزیابی فروش جنگندهها مورد بررسی قرار خواهد داد، تغییری که برای کارآمد کردن بررسیها و گشودن بازارهای جدید برای شرکتهای دفاعی آمریکایی طراحی شده است.
از زمان به قدرت رسیدن، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، بارها از آنچه که یک فرآیند کند و دشوار فروش سلاح خوانده است، انتقاد و استدلال کرده که تأخیرها نفوذ و رقابتپذیری آمریکا را از بین میبرد. مقامات دولت آمریکا میگویند سیاست بهروز شده پهپاد به این نگرانیها میپردازد، به خصوص که رقبایی مانند چین در سالهای اخیر به طور گسترده صادرات پهپاد را گسترش دادهاند.
پسزمینه جنگ روسیه و اوکراین اهمیت پهپادها در جنگ را بیشتر برجسته کرد)، تقاضای جهانی را شتاب داده و فوریت تغییر سیاست را تقویت کرده است.
اعلامیه روز دوشنبه دفتر امور سیاسی-نظامی وزارت امور خارجه آمریکا چنین نوشت: «برای دستیابی به این هدف، ایالات متحده در حال اصلاح سیستم فروش دفاع خارجی خود است تا پاسخگویی و شفافیت را بهبود بخشد، تحویل قابل پیشبینی و قابل اطمینان محصولات آمریکایی به شرکای خارجی را تضمین کند و رقابتپذیری ایالات متحده در خارج از کشور را برای سامانههای بدون سرنشین ارتقا دهد.»
این اعلامیه گفت: «با برخورد مشابه با بررسیهای انتقال تسلیحات سامانههای هوایی بدون سرنشین (UAS) و هواپیماهای جنگنده سرنشیندار، وزارتخانه قادر خواهد بود درخواستهای فروش دفاع خارجی را به طور کارآمدتری رسیدگی کند و بازارهای جدیدی برای صنعت سامانههای هوایی بدون سرنشین (UAS) ایالات متحده بگشاید.»
این حرکت نشاندهنده دوری بیشتر از محدودیتهای دیرینه تحت «رژیم کنترل فناوری موشکی» (MTCR)، یک توافق بینالمللی سال ۱۹۸۷ است که صادرات پهپادهای قادر به حمل محموله سنگین در بردهای طولانی را محدود کرد. آن محدودیتها اغلب مانع از فروش سامانههای پیشرفته توسط شرکتهای دفاعی آمریکا حتی به شرکای نزدیک میشد و بسیاری از کشورها را به خرید جایگزین چینی یا ترکیبی سوق میداد.
کشورهای خلیج فارس علاقه خاصی به سامانههای پهپاد آمریکایی نشان دادهاند. در طول اولین سفر رسمی ترامپ به خارج از کشور در امسال، او عربستان سعودی، قطر و امارات را انتخاب کرد. کاخ سفید گفت واشنگتن و ریاض یک قرارداد دفاعی ۱۴۲ میلیارد دلاری، بزرگترین توافقنامه فروش دفاعی در تاریخ، امضا کردند.
در قطر، توافقی با شرکت آمریکایی جنرال اتمیکس (General Atomics) برای اجازه خرید MQ-۹B به ارزش ۲ میلیارد دلار توسط دوحه امضا شد.
منبع: العربیه انگلیسی